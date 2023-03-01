Про це в ефірі телемарафону 1 березня сказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"У відкритому морі 15 ворожих кораблів, серед яких залишаються п’ять ракетоносіїв зі спорядженням до 32 ракет. І серед цих носіїв є і підводні. Пуски ракет саме з них виявляти досить складно для сил протиповітряної оборони. Тому і загроза вважається дуже високою", - повідомила вона.

За словами Гуменюк, шторм у 3-4 бали, який нині фіксують у Чорному морі, не стане на заваді пуску ракет.

Також речниця ОК "Південь" відзначила активність ворожої авіації, що може свідчити про підготовку ударів.

"Така кількість ракетоносіїв давно не фіксувалася в Чорному морі, вони не виводили одразу так багато. Зараз ми спостерігаємо, що є і активність ворожої авіації і, враховуючи, що ворог вишукує нову тактику застосування ракетних ударів, можливо, це буде не обов’язково масований, можливо, точкові удари, можливо, кількома хвилями, але така готовність, безумовно, свідчить про високу загрозу, і треба бути дуже пильними", - сказала Гуменюк.

Також вона закликала громадян не сповіщати в мережі про роботу української ППО в разі обстрілу, аби не допомагати ворогу.