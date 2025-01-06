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Огляд

Новий наступ на Курщину та як технологічний процес оголив недоліки протиракетної оборони Великої Британії. Акценти світових ЗМІ 6 січня

Ірина Запотічна
6 січня, 2025 понедiлок
10:19
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – мотиви нової атаки ЗСУ в Курській області та чому застарілі технології зроблять Велику Британію беззахисною перед передовою зброєю

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 6 січня.

Україна розпочала новий наступ у Курській області

У BBC пишуть, що українські війська розпочали нову контратаку вглиб території Росії. За даними Міноборони Росії, український десантно-штурмовий загін у складі двох танків, однієї військової інженерної машини та 12 бойових броньованих машин (ББМ) здійснив атаку біля села Бердінь у неділю близько 09:00. 

Російське державне інформаційне агентство РІА опублікувало аерофотозйомку колони бронетехніки, яка рухається по засніженій місцевості вдень і потрапляє під обстріл, при цьому влучають машини. Зокрема, російський блогер Юрій Подоляка припустив, що операція могла бути диверсійною, а інший, Олександр Коц, не виключив, що основна атака могла бути здійснена десь в іншому місці.

У POLITICO додають, що хоча Москва залучає північнокорейські війська для відсічі, російські збройні сили намагаються відновити позиції. Своєю чергою Зеленський заявив, що ця битва дорого коштує Кремлю. 

"Лише біля одного села Махнівка в Курській області російська армія втратила до батальйону північнокорейських піхотинців і російських десантників. Це суттєво", - сказав він.

А в СNN зазначили, що одним із можливих мотивів рішення Києва увійти до Росії було покращити свої позиції напередодні будь-яких потенційних майбутніх переговорів про припинення вогню.

Майбутня безпека Європи висить на волосині

Володимир Зеленський

POLITICO опублікували колонку експрем’єр-міністра Латвії (2019–2023) Кріш’яніса Каріньша про шанс Європи забезпечити мир в Україні. Він зазначає - хоча й допомога з боку адміністрації президента Джо Байдена для українців відзначалася постійною обережністю та затримками, що часто призводило до "занадто мало, занадто пізно", нова адміністрація може бути ще гіршою.

Це має стати тривожним дзвінком для Європейського Союзу, попередженням про те, що він повинен активізуватися, щоб захистити власні інтереси — незалежно від того, що вирішать зробити США. З погляду Заходу, кінцева мета війни змінилася з перемоги України у війні на збереження незалежної України. Зокрема, припинення вогню найближчим часом буде важко досягти в будь-якому випадку, оскільки немає жодних ознак того, що Росія зацікавлена ​​в переговорах.

"Нещодавно новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся з проханням про повноправне членство в НАТО як єдину серйозну гарантію безпеки для своєї країни. Цим запитом він, по суті, заявляє очевидне: без присутності Заходу в Україні після припинення військових дій миру не буде".

Проте з приходом Трампа до Білого дому ймовірність того, що Україну запросять приєднатися, здається малою. Той самий аргумент, який використовували Франція та Німеччина, щоб відмовити Україні в членстві в НАТО ще у 2008 році, повторюється сьогодні: переконання, що Путін розпочне ядерну війну, щоб здійснити свою мрію про створення нової Російської імперії, і що мир можна зберегти шляхом умиротворення. Але останні 1000 днів є доказом того, що це неправда.

Умиротворення не веде до миру, і Путін продовжуватиме свою агресію, доки його не зупинять. Так, коаліція добровільних союзників по НАТО може фізично втрутитися і допомогти забезпечити майбутню зону розмежування між незалежною Україною та окупованою територією Росією. І якби Європа взяла на себе ініціативу в цьому, цілком ймовірно, що США захочуть підтримати ці зусилля, навіть якщо це не обов’язково включатиме фізичну присутність американських солдатів на місці.

Тут питання полягає в лідерстві. Нова адміністрація Трампа, швидше за все, не захоче взяти на себе ініціативу, а Рада Безпеки ООН фактично паралізована вето Китаю та Росії, що залишає Європу брати на себе відповідальність за забезпечення миру в Європі.

епер європейські лідери НАТО повинні брати участь з адміністрацією Трампа в усіх переговорах щодо будь-якої угоди про припинення вогню в Україні та переконатися, що Київ має право голосу. І якщо європейські союзники по НАТО також готові фізично допомогти гарантувати будь-яку мирну угоду, тоді є надія на незалежну Україну, а також на збереження миру на решті континенту".

Застарілі технології зроблять Велику Британію беззахисною перед передовою зброєю

HMS Defender, якого вітають під час повернення до Портсмута, є одним із есмінців типу 45, які є єдиною протиповітряною обороною Великобританії, Фото: Крістофер Пледжер для The Telegraph

У Telegraph пишуть, що технологічний прогрес призвів до розгортання балістичних ракет під час війни в Україні та конфлікту на Близькому Сході, оголивши недоліки власної протиракетної оборони Великої Британії. 

Розслідування Sunday Times виявило занепокоєння політиків, військовослужбовців і експертів тим, що британські технології протиповітряної оборони старіють, обмежені та ризикують стати недостатніми, оскільки ракети стають все більш досконалими.

Деякі з них вже можуть долати тисячі кілометрів до цілі, і очікується, що до 2040 року технологія буде достатньо досконалою для того, щоб ракету можна було відправити в будь-яку точку світу.

Причина, чому Велика Британія має дуже слабку протиповітряну оборону, полягає в тому, що протягом 30 років ніхто не думав, що вона потрібна. 

Очікується, що пізніше цього року НАТО звернеться до Великої Британії з проханням збільшити витрати на протиповітряну і протиракетну оборону. Зокрема, деякі члени Альянсу розчаровані внеском Великої Британії в оборонні щити, які захищають країни від ракетних атак далекого радіусу дії.

Протиповітряна оборона Великої Британії сильно залежить від Type 45 (клас із шести есмінців з керованими ракетами, побудованих для Королівського флоту Сполученого Королівства на початку 21 століття, - ред.), які мають бути виведені з озброєння до 2038 року, і планується замінити їх новішими Type 83. 

Однак очікується, що військові кораблі нової ери коштуватимуть щонайменше 1 мільярд фунтів стерлінгів кожен, і експерти припускають, що їх буде потрібно щонайменше 12. Сучасні Type 45 оснащені системою захисту Sea Viper, яка має радар у радіусі 250 миль, і вони можуть збивати цілі на відстані приблизно 70 миль.

Теги:
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Україна
Європа
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
НАТО
США
допомога США Україні
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