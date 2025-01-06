"Наслідки будуть навіть в Одесі, а найгірші - в Азовському морі": Андрющенко про забруднення мазутом після аварії танкерів РФ

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Якщо дивитися на Анапу після забруднення мазутом і те, що там відбувається з екологічною катастрофою, це є дуже показовим для Росії. Нам не варто дивуватися тому, що росіяни творять на нашій землі, бо на своїй роблять те саме. Навіть сьогодні був великий скандал, що мер цієї Анапи вимагав звіту від санепідемстанції, яка прозвітувала про відсутність мазутних плям в районі пляжів. На що мер заперечив, бо пляма 3 х 4 км як була, так і залишається. І це насправді жах", - прокоментував керівник Центру вивчення окупації.

За його словами, найгірше в цій катастрофі, що росіяни й українську частину в Чорному морі забруднили, тому будуть і для нас наслідки.

"Якщо в Севастополі вже є мазут, то треба чекати, що це свого часу побачимо і в Одесі. А найгірше – Азовське море, тому що забруднення точно потрапить в його акваторію, а там наслідки будуть катастрофічні. В Азовському морі інша глибина, інша флора та фауна, які не витримають цього. Крім того, там нема кому збирати та протидіяти розповсюдженню мазутних плям. Тому, на жаль, нас ще чекають подібні картини та звіти з території Азовського моря, особливо з української частини Приазовщини, бо всі природні заповідники розташовані на нашій стороні. На жаль, екологічні наслідки нас ще очікують", - резюмував Петро Андрющенко.

Що передувало?

15 грудня два російські танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239", які перевозили мазут, розломилися навпіл у Керченській протоці.

Пізніше стало відомо, що аварія російських танкерів спричинила значні екологічні наслідки, мазут поступово поширювався у східному напрямку до відкритої частини Чорного моря. Також на узбережжя викинуло декілька мертвих дельфінів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін нічого не робить, щоб запобігти катастрофі у Керченській протоці.

25 грудня через розлив мазуту режим надзвичайної ситуації регіонального характеру запровадили у Краснодарському краї. Наступного дня у регіоні було оголошено режим НС федерального характеру.

28 грудня так звана влада тимчасово окупованого Криму запровадила режим надзвичайної ситуації регіонального характеру в результаті розливу мазуту в Чорному морі.

29 грудня забруднення досягло Коктебеля.

4 грудня губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що в тимчасово окупованому Севастополі на низці пляжів виявили розлив мазуту внаслідок аварії російських танкерів. У місті оголосили надзвичайний стан.