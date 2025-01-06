Свято Хрещення Господнього 2025: історія, дата та як відзначати

Одне з найбільш важливих християнських свят - Водохреще. Відзначається 19 січня за григоріанським календарем та 6 січня за юліанським та новоюліанським календарями. У цей день християни згадують подію хрещення, яка символізує духовне очищення, переродження, та явлена Ісуса Христа народу як Спасителя.

Історія свята

Свято Водохреще, відоме також як Хрещення Господнє, є одним із найважливіших християнських свят, яке вшановується у пам'ять хрещення Ісуса Христа у віці тридцяти років у ріці Йордан пророком Іоаном Предтечею, якого пізніше стали іменувати Іоанном Хрестителем.

Ця подія знаменується ще одним святом – Богоявленням. У Біблії зазначено, що після хрещення на Ісуса з небес зійшов Святий Дух у вигляді білого голуба. Ця подія слугує підтвердженням, що Ісус є Сином Божим і зазначає важливість хрещення для всіх вірян.

Уперше згадка про свято Водохреща вказана у Літописі Руському, що датований 1148 роком. Там згадується подія з життя Ростислава Мстиславича "У той же час Ростислав смоленський попросив дочку у Святослава в Ольговича за Романа, сина свого, до Смоленська. І виведено її з Новгорода-Сіверського в неділю по Водохрещах, місяця січня в дев’ятий день".

Водохреще символічно пов'язане з процесом очищення, переродження та внутрішнього оновлення. Це свято насичене духовною силою, де особливе значення надається освяченню води, яка одержує особливі властивості та широко використовується як своєрідний оберіг та джерело благодаті.

Водохреще: традиції свята

Основним обрядом цього дня є освячення води, що має особливі очищувальні властивості, лікує захворювання та вважається захисною. Люди набирають освячену воду в скляну тару та використовують протягом року лише за необхідності.

Крім того, одним з головних обрядів Водохреща є купання. Традиційно в цей день люди вирушають до відкритих водойм, де у відведений час вирізають ополонку у формі хреста та освячують воду. Найвідважніші можуть зануритися в ополонку, просячи для себе здоров'я та підтримуючи традицію, що символізує очищення та переродження.

Фото: The Kyiv Independent

Що не можна робити у свято Хрещення Господнього?

Свято Водохреще часто супроводжується певними обмеженнями, що можуть варіюватися залежно від культурних традицій та регіональних особливостей. Є деякі загальні правила, яких віряни дотримуються:

Як і в інші релігійні свята, в цей день варто уникати сварок з близькими, забути про лайку, заздрощі та злі думки щодо інших людей.

Під забороною будь-які види ворожінь та магічні обряди.

В цей день краще утриматися від важкої фізичної праці, оскільки він вважається святковим. Традиційно не прийнято прибирати, прати або робити будь-які побутові справи на Водохреще.

Не можна плювати або виливати будь-які відходи в ополонку з освяченою водою. Також категорично заборонено лаятися поблизу цієї води, бо це може позбавити її цілющих властивостей.

Крім того, лікарі зазначають, що варто утриматися від купання людям із симптомами ГРВІ, проблемами з серцем, легенями або іншими захворюваннями.

До того ж, служби з порядку попереджають, що не варто купатися у відкритих, необлаштованих для цього водоймах. Щорічно багато людей стають жертвами та гинуть під водою. Безпечно купатися тільки на офіційних та облаштованих водоймах, де є рятувальники. Також суворо заборонено занурюватися в ополонку у нетверезому стані.

Прикмети та повір'я на Водохреще

Народні прикмети, які пов'язані з Водохрещем, збереглися та передавалися з покоління в покоління, мають символічне значення:

Якщо на Водохреще погода виявиться ясною та морозною, то очікується тривала зима, а літо буде жарким та сухим.

Якщо водойми не замерзнуть або буде сильний снігопад, тоді це може передбачати добрий врожай.

Якщо день буде теплим, тоді варто очікувати багато хліба.

Крім того, вважається, що ті, хто занурюється у воду в цей день, будуть здоровими протягом року.