Після повномасштабного вторгнення РФ Disney і Sony отримали $16,5 млн від московської компанії, - ЗМІ

Про це пише Telegraph.

Голлівудські студії Disney і Sony після березня 2022 року отримали $16,5 млн у вигляді платежів від російського спільного підприємства. Московська компанія, відповідальна за маркетинг і розповсюдження фільмів у Росії, знятих цими двома студіями, виплатила майже $16 млн дивідендів у березні 2022 року - через місяць після вторгнення Росії в Україну. Згідно з аналізом нещодавно поданих рахунків, з липня по грудень 2023 року було виплачено ще $500 тис.

Гроші були сплачені московською студією Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR) компанії Eastern European Holdings (EEH), що є спільною власністю Disney і підрозділу Columbia Pictures Sony, що базується в Лондоні.

Дивіденди були отримані від бізнесу, який працював до того, як студії оголосили про припинення діяльності в Росії. Жодна з компаній не веде комерційних операцій у РФ, і немає жодних припущень, що вони діяли неналежним чином або порушили будь-які санкції.

Проте, як пише видання, терміни виплати викликають незручні питання для двох голлівудських студій.

10 березня 2022 року компанія Disney оголосила, що зупиняє всі бізнес-операції в Росії. Sony наслідувала цей приклад через день. Через тиждень після цього EEH отримала $16 млн дивідендів від WDSSPR, які згодом були виплачені Sony і Disney.

Викриття того, що дві компанії отримали мільйони доларів від російського підприємства з початку повномасштабної війни, сталося під час перевірок бізнес-операцій. Зазначається, що B4Ukraine тиснула на компанії, які все ще працюють у Росії, щоб вони повністю припинили зв’язки з країною-агресоркою.

У звітності EEH за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, зазначено, що "згідно з чинним законодавством щомісячні виплати дивідендів у розмірі 10 млн рублів від WDSSPR компанії є допустимими, і процес виплати дивідендів було запроваджено в липні 2023 року".

У 2023 році американська материнська компанія Disney зареєструвала витрати на реструктуризацію в США на суму $96 млн, що частково пов’язано з виходом бізнесу з Росії.

Звіти європейської материнської компанії студії станом на 30 вересня 2023 року показують резерв на суму $44,5 млн, пов’язаний із заборгованістю російських компаній.