Ситуація цікава та важлива: Згурець про контрнаступальні дії ЗСУ на Курщині

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Насправді ситуація цікава та важлива. Зараз можемо говорити про те, що від учора, 5 січня, на північний схід від Суджі були здійснені наступальні штурмові дії з використанням наших сил та засобів в умовах прикриття системами РЕБ. Є певне просування ЗСУ від Суджі на південний схід. Треба сказати про загальну канву, що цьому передувало. Знаємо, що шостий місяць утримується наш плацдарм у Курській області. Противник намагається здійснювати атакуючі дії, зокрема на двох напрямках – Мала Локня та Свєтлікове, які є нашими рубежами оборони та унеможливлюють вороже просування до Суджі", - зауважив військовий експерт.

На його думку, ці контрнаступальні дії ЗСУ проводять, щоб спутати карти противнику та примусити його переформатовувати свої сили, ухвалювати та здійснювати нові рішення.

"Контрнаступальні дії проводяться у тому напрямку, де ворог не очікував. Зараз будемо спостерігати, як далі відбуватиметься динаміка бойових дій на Курщині. Думаю, це було певною несподіванкою для противника, але паралельно він проводить і власні наступальні дії, які так само орієнтовані на Малу Локню та Свєтлікове, на Суджу з півдня. Тобто бачимо складну динаміку, тому важко говорити про чиїсь переваги на тій чи іншій ділянці. Але за рахунок цих наступальних дій відбудеться певне переформатування російських сил на цій ділянці", - резюмував Сергій Згурець.