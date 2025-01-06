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Ситуація цікава та важлива: Згурець про контрнаступальні дії ЗСУ на Курщині

Ірена Моляр
6 січня, 2025 понедiлок
10:20
Війна з Росією Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що дії ЗСУ на Курщині примусять противника переформатовувати свої сили на цій ділянці

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Насправді ситуація цікава та важлива. Зараз можемо говорити про те, що від учора, 5 січня, на північний схід від Суджі були здійснені наступальні штурмові дії з використанням наших сил та засобів в умовах прикриття системами РЕБ. Є певне просування ЗСУ від Суджі на південний схід. Треба сказати про загальну канву, що цьому передувало. Знаємо, що шостий місяць утримується наш плацдарм у Курській області. Противник намагається здійснювати атакуючі дії, зокрема на двох напрямках – Мала Локня та Свєтлікове, які є нашими рубежами оборони та унеможливлюють вороже просування до Суджі", - зауважив військовий експерт.

На його думку, ці контрнаступальні дії ЗСУ проводять, щоб спутати карти противнику та примусити його переформатовувати свої сили, ухвалювати та здійснювати нові рішення.

"Контрнаступальні дії проводяться у тому напрямку, де ворог не очікував. Зараз будемо спостерігати, як далі відбуватиметься динаміка бойових дій на Курщині. Думаю, це було певною несподіванкою для противника, але паралельно він проводить і власні наступальні дії, які так само орієнтовані на Малу Локню та Свєтлікове, на Суджу з півдня. Тобто бачимо складну динаміку, тому важко говорити про чиїсь переваги на тій чи іншій ділянці. Але за рахунок цих наступальних дій відбудеться певне переформатування російських сил на цій ділянці", - резюмував Сергій Згурець.

 

  • У неділю, 5 січня 2024 року, Збройні Сили України атакували російську армію на кількох напрямках у Курській області.
  •  Інститут вивчення війни (ISW) опублікував звіт, у якому йдеться про відновлення наступальних операцій українських військ у Курській області. Зокрема, зазначається, що ЗСУ успішно просунулися щонайменше на трьох напрямках.









     
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Курськ
Суджа
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