Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Ні Росія, ні Україна не домінують у Чорному морі, - командувач ВМС Естонії

Ні Росія, ні Україна не домінують у Чорному морі, - командувач ВМС Естонії

Марія Науменко
6 січня, 2025 понедiлок
10:08
Світ Підводний ракетоносій, Чорне море, флот РФ

Командувач Військово-морських сил Естонії Іво В'ярк заявив, що ані Росія, ані Україна не мають явної переваги в Чорному морі

Зміст

Про це повідомляє ERR.

За його словами, Чорне море нині слід вважати спірною територією, де обидві країни мають певну свободу дій.

"І ця свобода дій, очевидно, більша поблизу узбережжя. Обидві сторони мають власну протиповітряну оборону, морські міни та берегову підтримку різних систем озброєння", - додав він.

Він додав, що кораблі зазвичай виходять у море лише для проведення конкретних дій, але жодна зі сторін не йде на ризик.

Крім того, Верк зазначив, що обидві сторони використовують газові бурові установки в Чорному морі, яких налічується близько 10 на ділянці від Маосаарі до кримського узбережжя.

"Це дає обом сторонам хорошу можливість розмістити там засоби розвідки, а потім вести звідти спостереження за морською обстановкою. Однак відомо, що вони не перебувають постійно в руках жодної зі сторін, або, іншими словами, вони перебувають рука об руку", - додав він.

  • 15 грудня два російські танкери "Волгонефть 212" і "Волгонефть-239", які перевозили мазут, розломилися навпіл у Керченській протоці.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Естонія
Війна з Росією
Військові новини
Чорне море
Читайте також:
зима, мороз
Автор Світлана Кравченко
5 січня, 2025 неділя
Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує потепління в Україні з наступного тижня
Віталій Портников
Автор Тетяна Нижник
4 січня, 2025 субота
РФ не збирається закінчувати війну й буде робити все, щоб Зеленський не дожив до її завершення, - Портников
Російський газ
Автор Ірена Моляр
4 січня, 2025 субота
Росія може транзитувати газ до Придністров'я через "Турецький потік", але є пояснення, чому цього не робить, - ексочільник української ГТС Макогон
Київ
-3.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.99
    Купівля 41.99
    Продаж 42.6
  • EUR
    Купівля 43.29
    Продаж 44.07
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
6 січня
10:20
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ситуація цікава та важлива: Згурець про контрнаступальні дії ЗСУ на Курщині
10:19
Огляд
світ, міжнародний огляд
Новий наступ на Курщину та як технологічний процес оголив недоліки протиракетної оборони Великої Британії. Акценти світових ЗМІ 6 січня
10:00
OPINION
Відсутність російського газу поверне Придністров'я в Молдову
09:31
ППО
Нічна атака РФ: сили ППО знищили 2 ракети та 79 ворожих безпілотників
09:31
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 січня: скільки коштують долар, євро та злотий
09:20
Ексклюзив
розлив мазуту в Севастополі
"Наслідки будуть навіть в Одесі, а найгірші - в Азовському морі": Андрющенко про забруднення мазутом після аварії танкерів РФ
09:14
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
В окупованому Лисичанську росіяни облаштували військовий полігон біля житлового масиву, - ОВА
09:05
санкції США
США планують посилити санкції проти тіньового флоту РФ, - Reuters
08:57
Андрей Данко
Словацька делегація слідом за прем'єром Фіцо відвідає Москву. Її очолить віцеспікер Данко
08:26
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті сталося 184 боєзіткнення: найбільше окупанти атакують під Покровськом і на Курщині
08:22
Ексклюзив
стела "Зірка", Харків
"У Харкові виник скандальчик": депутатка облради Куц про декомунізацію в місті
08:22
США послабили обмеження на гуманітарну допомогу для Сирії на знак підтримки нової влади, - WSJ
08:14
Оновлено
Атака БПЛА в ніч на 6 січня: на Київщині пошкоджено два будинки й авто, на Черкащині - склад із зерном
08:00
OPINION
Лист до працівника ТЦК
07:55
терористи ХАМАС
ХАМАС оприлюднив список із 34 заручників, яких звільнить на першому етапі потенційної угоди про перемир'я з Ізраїлем, - BBC
07:30
збита російська техніка
За добу Сили оборони знищили 1550 окупантів, 45 ворожих БМП і 14 танків
06:58
КНДР ракета
Південна Корея заявила про ймовірний запуск КНДР балістичної ракети
06:57
Тріумф "Бруталіста": оголошено переможців премії "Золотий глобус" – 2025
06:40
ЗСУ
В ISW розповіли, в яких районах Курщини ЗСУ мають тактичні успіхи
05:42
В Україні офіційно підтверджено 13 випадків метапневмовірусу
00:39
Внаслідок забруднення мазутом у Керченській протоці загинуло понад 30 дельфінів
00:05
Петр Павел
Президент Чехії протягом 2024 року дозволив 40 громадянам воювати у лавах ЗСУ
2025, неділя
5 січня
23:43
Оновлено
Курська область
Сили оборони відновили наступальні дії на Курщині: усі подробиці
23:33
Володимир Зеленський
"Не поважаю ні керівника Росії, ні цей народ": Зеленський відмовився давати інтерв'ю російською мовою
23:08
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
Зеленський заявив, що на війні проти України було ліквідовано 3800 солдатів КНДР
22:39
трамп путін
Путін хоче пересварити мене з Трампом та завершити окупацію України, - Зеленський
22:32
лукашенко, 9 травня 2023
Зеленський: Лукашенко перепрошував за пуски ракет по Україні у перші дні вторгнення РФ
22:13
Ліквідовані російські підполковники
Перед Новим роком ЗСУ ліквідували на Курщині двох російських підполковників, - ЗМІ
21:59
Володимир Зеленський
"Це ху*ня": Зеленський прокоментував допомогу Україні від партнерів перед повномасштабним вторгненням РФ
21:30
Зеленський прийме рішення щодо повторного терміну, залежно від того "як завершиться ця війна"
21:20
Підводний ракетоносій, флот РФ
РФ вивела усі підводні човни з Середземного моря, - ЗМІ
21:13
Ексклюзив
росія, санкції
Соціолог Шульга розповів, як російська влада намагається керувати внутрішньою стабільністю в РФ
21:11
Оновлено
Херсонська область
Росіяни обстрілювали і атакували дронами Херсон та область: одна людина загинула, 12 поранених
21:09
Огляд
Пожежа на нафтобазі у Ровеньках
Спалені локомотиви у Московській області, атака морського торгівельного порту "Усть-Луга" та десятки БПЛА над областями РФ: де в росіян вибухало та палало цього тижня
21:04
Сумщина
Якщо порівнювати з минулим роком, обстріли прикордоння Сумщини збільшилися в 4 рази
20:54
Ексклюзив
заборона УПЦ МП
"Процес відбувається": нардеп Княжицький про перехід від УПЦ МП до ПЦУ
20:51
В Індії розбився гелікоптер берегової охорони, загинули троє членів екіпажу
20:40
Ексклюзив
"Едельвейси" відбили повторні масовані штурми окупантів: 44 ліквідованих і 33 поранених росіян
"Тактика ефективна": військовий експерт Снєгирьов пояснив, чому росіяни використовують цивільний транспорт при штурмах
20:39
У пожежі на столичному Лісовому масиві згоріли двоє людей
20:37
Снігопад
США накрив найсильніший снігопад за десятиліття
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV