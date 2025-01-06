Ні Росія, ні Україна не домінують у Чорному морі, - командувач ВМС Естонії

Про це повідомляє ERR.

За його словами, Чорне море нині слід вважати спірною територією, де обидві країни мають певну свободу дій.

"І ця свобода дій, очевидно, більша поблизу узбережжя. Обидві сторони мають власну протиповітряну оборону, морські міни та берегову підтримку різних систем озброєння", - додав він.

Він додав, що кораблі зазвичай виходять у море лише для проведення конкретних дій, але жодна зі сторін не йде на ризик.

Крім того, Верк зазначив, що обидві сторони використовують газові бурові установки в Чорному морі, яких налічується близько 10 на ділянці від Маосаарі до кримського узбережжя.

"Це дає обом сторонам хорошу можливість розмістити там засоби розвідки, а потім вести звідти спостереження за морською обстановкою. Однак відомо, що вони не перебувають постійно в руках жодної зі сторін, або, іншими словами, вони перебувають рука об руку", - додав він.