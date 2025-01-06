В Індії зафіксували спалах HMPV

Про це повідомляє NDTV.

У Бенгалуру було виявлено вірус у восьмимісячної дитини, яка продовжує лікування в стаціонарі, і тримісячної дитини, яку вже виписали з лікарні.

Цю інформацію підтвердило міністерство охорони здоров'я Індії.

У виданні зазначили, що HMPV, вперше виявлений у 2001 році, є респіраторним вірусом, симптоми якого схожі на грип. Особливо вразливими є діти віком до п'яти років, літні люди та особи з ослабленим імунітетом.

Симптоми HMPV включають кашель, лихоманку, закладеність носа, задишку і біль у горлі. Вони зазвичай проявляються через 3-6 днів після контакту з вірусом. У деяких випадках захворювання може бути настільки тяжким, що потребує госпіталізації.

Механізм передачі HMPV передбачає прямий контакт з інфікованими особами або дотик до заражених поверхонь. Вірус може передаватися також через кашель, чхання та рукостискання.

Наразі вакцини проти HMPV не існує, а лікування в основному зосереджене на полегшенні симптомів.