В Індії зафіксували спалах HMPV
В Індії зареєстрували два випадки метапневмовірусу людини (HMPV) у Бенгалуру. Першими пацієнтами стали діти
Про це повідомляє NDTV.
У Бенгалуру було виявлено вірус у восьмимісячної дитини, яка продовжує лікування в стаціонарі, і тримісячної дитини, яку вже виписали з лікарні.
Цю інформацію підтвердило міністерство охорони здоров'я Індії.
У виданні зазначили, що HMPV, вперше виявлений у 2001 році, є респіраторним вірусом, симптоми якого схожі на грип. Особливо вразливими є діти віком до п'яти років, літні люди та особи з ослабленим імунітетом.
Симптоми HMPV включають кашель, лихоманку, закладеність носа, задишку і біль у горлі. Вони зазвичай проявляються через 3-6 днів після контакту з вірусом. У деяких випадках захворювання може бути настільки тяжким, що потребує госпіталізації.
Механізм передачі HMPV передбачає прямий контакт з інфікованими особами або дотик до заражених поверхонь. Вірус може передаватися також через кашель, чхання та рукостискання.
Наразі вакцини проти HMPV не існує, а лікування в основному зосереджене на полегшенні симптомів.
- Від початку сезону в Україні офіційно підтвердили 13 випадків метапневмовірусу людини (HMPV).
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