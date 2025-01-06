Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство "У Харкові виник скандальчик": депутатка облради Куц про декомунізацію в місті
Ексклюзив

"У Харкові виник скандальчик": депутатка облради Куц про декомунізацію в місті

Ірена Моляр
6 січня, 2025 понедiлок
08:22
Суспільство стела "Зірка", Харків

Галина Куц, депутатка Харківської обласної ради, зазначила, що не будуть демонтувати стелу "Зірка", бо у 2021 році цей об'єкт місцева влада внесла до реєстру пам'яток архітектури місцевого значення

Зміст

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"У нас у Харкові виник скандальчик щодо стели "Зірка", пам'ятника Харківських дивізій, який розташований на початку Салтівки й був поставлений у 1973 році. Ця стела має вигляд такої величезної зірки, на якій зображений будьонівець, там нема ніяких поховань, тобто пам'ятник суто пропагандистський. І ось активісти з організації декомунізації "Світанок" подали запит, щоб демонтувати цей пам'ятник, який відповідає по всіх параметрах об'єктам, що треба декомунізувати", - зауважила депутатка Харківської обласної ради.

За її словами, Інститут національної пам'яті дав відповідь, що цей пам'ятник може залишатися. А потім виявилося, що у 2021 році цю стелу місцева влада внесла до реєстру пам'яток архітектури місцевого значення.

"Цей об'єкт не має ніякої цінності, але за нього чомусь учепилася. І я бачу, у чому тут причина. Зараз заборонені проросійські партії, а хочеться підхопити проросійський електорат, тому здається місцевим політикам, якщо вони щось збережуть, тоді той електорат буде їхній. Але у цих політиків зараз і так великі бонуси, щоб мати свій електорат, бо це і безкоштовний транспорт, і дуже чисте місто, і прекрасна робота комунальних служб, не треба тими символічними моментами підбирати електорат. Депутати з заборонених проросійських партій залишилися на різних рівнях рад, і багато хто з них саботує проукраїнські, продержавницькі рішення", - резюмувала Галина Куц.

  • Раніше повідомлялося, що Драматичний театр імені російського поета Олександра Пушкіна у Харкові офіційно отримав ім'я українського письменника Григорія Квітки-Основ'яненка.
Теги:
Новини
Україна
Харків
Війна з Росією
декомунізація
Читайте також:
зима, мороз
Автор Світлана Кравченко
5 січня, 2025 неділя
Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує потепління в Україні з наступного тижня
Ліквідований окупант Володимир Федоров
Автор Влад Дідусь
4 січня, 2025 субота
На війні в Україні ліквідували російського футболіста та тренера Федорова
Віталій Портников
Автор Тетяна Нижник
4 січня, 2025 субота
РФ не збирається закінчувати війну й буде робити все, щоб Зеленський не дожив до її завершення, - Портников
Київ
-4.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.98
    Купівля 41.98
    Продаж 42.58
  • EUR
    Купівля 43.3
    Продаж 44.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
6 січня
08:26
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті сталося 184 боєзіткнення: найбільше окупанти атакують під Покровськом і на Курщині
08:22
США послабили обмеження на гуманітарну допомогу для Сирії на знак підтримки нової влади, - WSJ
08:14
Оновлено
Атака БПЛА в ніч на 6 січня: на Київщині пошкоджено два будинки й авто, на Черкащині - склад із зерном
08:00
OPINION
Лист до працівника ТЦК
07:55
терористи ХАМАС
ХАМАС оприлюднив список із 34 заручників, яких звільнить на першому етапі потенційної угоди про перемир'я з Ізраїлем, - BBC
07:30
збита російська техніка
За добу Сили оборони знищили 1550 окупантів, 45 ворожих БМП і 14 танків
06:58
КНДР ракета
Південна Корея заявила про ймовірний запуск КНДР балістичної ракети
06:57
Тріумф "Бруталіста": оголошено переможців премії "Золотий глобус" – 2025
06:40
ЗСУ
В ISW розповіли, в яких районах Курщини ЗСУ мають тактичні успіхи
05:42
В Україні офіційно підтверджено 13 випадків метапневмовірусу
00:39
Внаслідок забруднення мазутом у Керченській протоці загинуло понад 30 дельфінів
00:05
Петр Павел
Президент Чехії протягом 2024 року дозволив 40 громадянам воювати у лавах ЗСУ
2025, неділя
5 січня
23:43
Оновлено
Курська область
Сили оборони відновили наступальні дії на Курщині: усі подробиці
23:33
Володимир Зеленський
"Не поважаю ні керівника Росії, ні цей народ": Зеленський відмовився давати інтерв'ю російською мовою
23:08
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
Зеленський заявив, що на війні проти України було ліквідовано 3800 солдатів КНДР
22:39
трамп путін
Путін хоче пересварити мене з Трампом та завершити окупацію України, - Зеленський
22:32
лукашенко, 9 травня 2023
Зеленський: Лукашенко перепрошував за пуски ракет по Україні у перші дні вторгнення РФ
22:13
Ліквідовані російські підполковники
Перед Новим роком ЗСУ ліквідували на Курщині двох російських підполковників, - ЗМІ
21:59
Володимир Зеленський
"Це ху*ня": Зеленський прокоментував допомогу Україні від партнерів перед повномасштабним вторгненням РФ
21:30
Зеленський прийме рішення щодо повторного терміну, залежно від того "як завершиться ця війна"
21:20
Підводний ракетоносій, флот РФ
РФ вивела усі підводні човни з Середземного моря, - ЗМІ
21:13
Ексклюзив
росія, санкції
Соціолог Шульга розповів, як російська влада намагається керувати внутрішньою стабільністю в РФ
21:11
Оновлено
Херсонська область
Росіяни обстрілювали і атакували дронами Херсон та область: одна людина загинула, 12 поранених
21:09
Огляд
Пожежа на нафтобазі у Ровеньках
Спалені локомотиви у Московській області, атака морського торгівельного порту "Усть-Луга" та десятки БПЛА над областями РФ: де в росіян вибухало та палало цього тижня
21:04
Сумщина
Якщо порівнювати з минулим роком, обстріли прикордоння Сумщини збільшилися в 4 рази
20:54
Ексклюзив
заборона УПЦ МП
"Процес відбувається": нардеп Княжицький про перехід від УПЦ МП до ПЦУ
20:51
В Індії розбився гелікоптер берегової охорони, загинули троє членів екіпажу
20:40
Ексклюзив
"Едельвейси" відбили повторні масовані штурми окупантів: 44 ліквідованих і 33 поранених росіян
"Тактика ефективна": військовий експерт Снєгирьов пояснив, чому росіяни використовують цивільний транспорт при штурмах
20:39
У пожежі на столичному Лісовому масиві згоріли двоє людей
20:37
Снігопад
США накрив найсильніший снігопад за десятиліття
20:24
Металургійний гігант у польському Ченстохові відновлює виробництво
20:20
OPINION
TikTok під забороною: чому Європа позбувається китайської соцмережі
20:02
OPINION
Європа мусить створити коаліцію з Україною. Інакше на неї чекає війна
19:39
новини Львівщини
Росіяни атакували "шахедами" інфраструктуру Сум
19:11
армія КНДР
Родичів північнокорейських солдат, загиблих на війні РФ проти України, змушують підписувати документи про нерозголошення, - InformNapalm
18:40
Інтерв’ю
У парламенті США проукраїнські республіканці та демократи все ще мають більшість, - Піонтковський
18:31
Крістіан Штоккер
Тимчасовим канцлером Австрії обрали Крістіана Штокера
18:14
Інтерв’ю
Інна Старовойтенко
"Українство, з яким він народився, його притягувало в усіх ситуаціях": історикиня Старовойтенко про мецената української культури Чикаленка
18:04
OPINION
Аргентинський експеримент Мілея
17:30
Інтерв’ю
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Найбільше остерігаюся, що Трамп після першої невдачі, дистанціюється від проблеми війни Росії в Україні, - дипломат Безсмертний
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV