"У Харкові виник скандальчик": депутатка облради Куц про декомунізацію в місті
Галина Куц, депутатка Харківської обласної ради, зазначила, що не будуть демонтувати стелу "Зірка", бо у 2021 році цей об'єкт місцева влада внесла до реєстру пам'яток архітектури місцевого значення
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"У нас у Харкові виник скандальчик щодо стели "Зірка", пам'ятника Харківських дивізій, який розташований на початку Салтівки й був поставлений у 1973 році. Ця стела має вигляд такої величезної зірки, на якій зображений будьонівець, там нема ніяких поховань, тобто пам'ятник суто пропагандистський. І ось активісти з організації декомунізації "Світанок" подали запит, щоб демонтувати цей пам'ятник, який відповідає по всіх параметрах об'єктам, що треба декомунізувати", - зауважила депутатка Харківської обласної ради.
За її словами, Інститут національної пам'яті дав відповідь, що цей пам'ятник може залишатися. А потім виявилося, що у 2021 році цю стелу місцева влада внесла до реєстру пам'яток архітектури місцевого значення.
"Цей об'єкт не має ніякої цінності, але за нього чомусь учепилася. І я бачу, у чому тут причина. Зараз заборонені проросійські партії, а хочеться підхопити проросійський електорат, тому здається місцевим політикам, якщо вони щось збережуть, тоді той електорат буде їхній. Але у цих політиків зараз і так великі бонуси, щоб мати свій електорат, бо це і безкоштовний транспорт, і дуже чисте місто, і прекрасна робота комунальних служб, не треба тими символічними моментами підбирати електорат. Депутати з заборонених проросійських партій залишилися на різних рівнях рад, і багато хто з них саботує проукраїнські, продержавницькі рішення", - резюмувала Галина Куц.
- Раніше повідомлялося, що Драматичний театр імені російського поета Олександра Пушкіна у Харкові офіційно отримав ім'я українського письменника Григорія Квітки-Основ'яненка.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.98 Купівля 41.98Продаж 42.58
- EUR Купівля 43.3Продаж 44.09
- Актуальне
- Важливе