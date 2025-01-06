"У Харкові виник скандальчик": депутатка облради Куц про декомунізацію в місті

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"У нас у Харкові виник скандальчик щодо стели "Зірка", пам'ятника Харківських дивізій, який розташований на початку Салтівки й був поставлений у 1973 році. Ця стела має вигляд такої величезної зірки, на якій зображений будьонівець, там нема ніяких поховань, тобто пам'ятник суто пропагандистський. І ось активісти з організації декомунізації "Світанок" подали запит, щоб демонтувати цей пам'ятник, який відповідає по всіх параметрах об'єктам, що треба декомунізувати", - зауважила депутатка Харківської обласної ради.

За її словами, Інститут національної пам'яті дав відповідь, що цей пам'ятник може залишатися. А потім виявилося, що у 2021 році цю стелу місцева влада внесла до реєстру пам'яток архітектури місцевого значення.

"Цей об'єкт не має ніякої цінності, але за нього чомусь учепилася. І я бачу, у чому тут причина. Зараз заборонені проросійські партії, а хочеться підхопити проросійський електорат, тому здається місцевим політикам, якщо вони щось збережуть, тоді той електорат буде їхній. Але у цих політиків зараз і так великі бонуси, щоб мати свій електорат, бо це і безкоштовний транспорт, і дуже чисте місто, і прекрасна робота комунальних служб, не треба тими символічними моментами підбирати електорат. Депутати з заборонених проросійських партій залишилися на різних рівнях рад, і багато хто з них саботує проукраїнські, продержавницькі рішення", - резюмувала Галина Куц.