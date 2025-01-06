Розраховано на дві цільові групи: політолог Кошель про нецензурну лексику Зеленського в інтерв'ю американському подкастеру

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я ознайомився з низкою матеріалів щодо цього інтерв'ю Володимира Зеленського, що дозволяє скласти цілісну картину і зрозуміти логіку президента. Я категоричний противник нецензурних слів у будь-якому форматі й виправдання не знаходжу, але в цьому випадку була певна логіка. По-перше, це жанр Youtube. По-друге, президент намагався достукатися до команди Трампа. Тобто було розраховано на дві цільові групи", - зауважив політолог.

За його словами, перша цільова група – Трамп і команда, яким треба було донести ключову думку про те, щоб не забували про Україну, про свої обіцянки. Зеленський відбив атаку Маска, який має хамовиту поведінку та певні вислови, сказавши, що глибоко шанує Ілона Маска як бізнесмена, винахідника і так далі.



"У цьому випадку є певна логіка, тобто вплив на Трампа та його команду, аби цільово донести думку. А також вплив на виборців-республіканців, швидше на трампістів, і в цьому випадку нецензурною лексикою простіше було достукатися. Однак дива від інтерв'ю не буде, не думаю, що воно здатне кардинально поламати плани команди Трампа, але як варіант - нагадування про себе, очевидно, що президент пересилив себе і зробив все можливе, щоб забути всі образи та повністю показати свою лояльність, відданість команді Трампа", - резюмував Олексій Кошель.