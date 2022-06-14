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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росія знімає техніку з резервів і бере у Білорусі, танки Т-62 забезпечують лише чисельність бронетехніки, - військовий експерт Згурець

Росія знімає техніку з резервів і бере у Білорусі, танки Т-62 забезпечують лише чисельність бронетехніки, - військовий експерт Згурець

14 червня, 2022 вiвторок
06:30
війна з Росією Сергій Згурець

Росія знімає військову техніку з резервів і навіть отримує її від Білорусі через недостатню ефективність танків Т-62, якими задовольняють потребу в чисельності бронетехніки

Про це написав український журналіст, військовий експерт Сергій Згурець у своїй колонці на Еспресо.TV.

"Російські танки Т-62 вирішують лише завдання збільшення кількості бронетехніки в лавах російської армії. Тому російська техніка знімається з резервів. Також вже більшає інформації, що Білорусь нещодавно передала партію танків Т-72, БМП-1, паливозаправники для російської армії", - пише Згурець.

Експерт також зазначмв, що зокрема у районі Сєверодонецька подальший розвиток ситуації визначатимуть сили, засоби та резерви і припустив можливість знищення загарбників із панівних висот Лисичанська.

"З точки зору військового сенсу, є оптимальний варіант, коли можна перейти на вирішення питання знищення ворога безпосередньо з Лисичанська, використовуючи панівні висоти, які є у Лисичанську, фактично він більш пристосований до цього. Не виключаю, що так згодом і відбудеться при плановому виведенні деяких підрозділів, які сьогодні перебувають в Сєверодонецьку і мають проблеми з точки зору виводу, якщо ми говоримо про те, що залишився лише один міст. Проте все вирішують сили, засоби та резерви", - пояснив Згурець.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 13 червня окупанти втратили 1432 танки, 3492 бронемашин, 718 артилерійських систем, 226 ракетних систем залпового вогню, 97 засобів протиповітряної оборони, 213 літаків, 178 гелікоптерів і 13 кораблів або катерів.

Раніше, 4 червня, Генштаб повідомив, що росіяни кинули на штурм Сєвєродонецька резерви.

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Новини
Сергій Згурець
резерви
російські танки
російська військова техніка
Колонка Згурця
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