Росія знову завдала ракетних ударів по Краматорську
Росіяни надвечір 3 липня знову обстріляли Краматорськ, імовірно з РСЗВ
Про це повідомила Краматорська міська рада з посиланням на мера міста Олександра Гончаренко.
"Є прильоти по Краматорську, схоже знову на РСЗВ", – йдеться у повідомленні.
Наслідки обстрілу з’ясовуються. Мешканцям міста радять залишайтися в укритті.
- Нагадаємо, Росія другий день поспіль обстріляла Краматорськ зі "смерчів".
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