Росія знову завдала ракетних ударів по Краматорську

Про це повідомила Краматорська міська рада з посиланням на мера міста Олександра Гончаренко.

"Є прильоти по Краматорську, схоже знову на РСЗВ", – йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу з’ясовуються. Мешканцям міста радять залишайтися в укритті.

Нагадаємо, Росія другий день поспіль обстріляла Краматорськ зі "смерчів".

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