Експерт висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми бачимо, що Росія не збирається зупинятися. Ви маєте зупинити її тут, в Україні. Я не вірю, що війна завершиться цього року. Боюся, що Путін буде продовжувати нарощувати зусилля, щоб війна досягла навіть континентального масштабу", - зазначив Антанайтіс.

Військовий експерт додав, що ніхто не хоче Третьої світової війни, тому ЄС і НАТО роблять усе, щоб стримати агресію Путіна.

"Ми сподіваємося, що війна Росії проти України не переросте у Третю світову війну. Тому весь Європейський Союз, члени НАТО роблять усе для того, щоб війна не стала потужнішою", - зауважив Дарюс Антанайтіс.

Дипломат Валерій Чалий вважає, що Захід не зможе уникнути прямого зіткнення з Росією, якщо не надасть Україні масштабну військову допомогу.

21 червня у Білому Домі повідомили, що президент США Джо Байден переслідуватиме 3 основних цілі під час самітів G7 і НАТО наприкінці червня, які так чи інакше стосуватимуться реагування на війну Росії в Україні.

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