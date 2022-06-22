Росія зупинятися не збирається. Навряд чи війна завершиться 2022 року, - військовий експерт Антанайтіс
Литовський військовий експерт Дарюс Антанайтіс вважає, що країна-агресорка Російська Федерація зупинятися не збирається, тому війна Росії проти України у 2022-му році навряд чи завершиться
Експерт висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".
"Ми бачимо, що Росія не збирається зупинятися. Ви маєте зупинити її тут, в Україні. Я не вірю, що війна завершиться цього року. Боюся, що Путін буде продовжувати нарощувати зусилля, щоб війна досягла навіть континентального масштабу", - зазначив Антанайтіс.
Військовий експерт додав, що ніхто не хоче Третьої світової війни, тому ЄС і НАТО роблять усе, щоб стримати агресію Путіна.
"Ми сподіваємося, що війна Росії проти України не переросте у Третю світову війну. Тому весь Європейський Союз, члени НАТО роблять усе для того, щоб війна не стала потужнішою", - зауважив Дарюс Антанайтіс.
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