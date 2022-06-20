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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Заходу не уникнути прямого зіткнення з Росією, - Чалий
Ексклюзив

Заходу не уникнути прямого зіткнення з Росією, - Чалий

20 червня, 2022 понедiлок
12:59
війна з Росією Чалий

Надзвичайний і Повноважний посол України у США 2015-2019 рр. Валерій Чалий вважає, що Захід не зможе уникнути прямого зіткнення з Росією, якщо не надасть Україні масштабну військову допомогу

Таку думку він висловив в етері "Еспресо"

"Я думаю, що на Заході не бояться Росії, а просто не хочуть мати війну на території Європи. Ми теж не хотіли й не хочемо війни, однак зараз вже не можемо унеможливити війну. Ми розуміємо, що зупинити Росію можна тільки силою, але на Заході є ще якісь ілюзії на дипломатичне вирішення. Скоріше за все на Заході бояться застосування Росією ядерної зброї. Ми всі цього боїмось. Однак, на мою думку, зараз Росія вже не буде так відверто погрожувати ядерною зброєю", - пояснив Чалий.

Чалий додав, що на Заході бояться і намагаються уникнути прямого зіткнення з Російською Федерацією.

"На Заході всіма силами намагаються уникнути прямого зіткнення з Російською Федерацією. Проте, як я неодноразово наголошував, рано чи пізно Захід не зможе уникнути прямого зіткнення з Росією. Хіба, що вони зараз відсунуть фронт боротьби з Росією на наші східні кордони, масовано будуть постачати Україні зброю, включно з літаками та танками й на цьому все завершиться. Якщо вони цього не зроблять, то вони самі будуть вести війну проти Росії", - пояснив Чалий.

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