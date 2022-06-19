НАТО оголосить Росію загрозою миру і безпеці, - Столтенберг

Про це в інтерв'ю виданню Bild заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Якщо змінюється світ, змінюється і НАТО. І світ став небезпечнішим. Ми заявимо, що Росія більше не партнер, а загроза нашій безпеці, миру та стабільності", - сказав він.

Він зазначив також, що у новій стратегії вперше буде згаданий Китай.

"Піднесення Китаю - це виклик нашим інтересам, нашим цінностям та нашій безпеці", - заявив Столтенберг.

19 червня Столтенберг оприлюднив позитивний та негативний сценарії розвитку війни в Україні. За його словами, Україна потребує подальшої підтримки, адже за її відсутності війна з Росією може затягнутися на роки.

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