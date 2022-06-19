НАТО оголосить Росію загрозою миру і безпеці, - Столтенберг
На саміті в Мадриді країни НАТО ухвалять концепцію нової стратегії та оголосять, що Росія більше не є партнером Альянсу, а несе загрозу безпеці та миру
Про це в інтерв'ю виданню Bild заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
"Якщо змінюється світ, змінюється і НАТО. І світ став небезпечнішим. Ми заявимо, що Росія більше не партнер, а загроза нашій безпеці, миру та стабільності", - сказав він.
Він зазначив також, що у новій стратегії вперше буде згаданий Китай.
"Піднесення Китаю - це виклик нашим інтересам, нашим цінностям та нашій безпеці", - заявив Столтенберг.
- 19 червня Столтенберг оприлюднив позитивний та негативний сценарії розвитку війни в Україні. За його словами, Україна потребує подальшої підтримки, адже за її відсутності війна з Росією може затягнутися на роки.
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