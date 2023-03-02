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Росія звинувачує Україну в теракті, ситуація в Бахмуті загострюється, а Блінкен поговорив із Лавровим. Світові ЗМІ про Україну 2 березня

Андріана Стахів
2 березня, 2023 четвер
21:58
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань 2 березня – російські звинувачення України в начебто скоєнні теракту, загострення ситуації в Бахмуті до максимальних обертів та розмова Блінкена із Лавровим в Індії

Про це і не тільки світові ЗМІ писали 2 березня: 

The New York Times:

Американський держсекретар і міністр закордонних справ Росії коротко поспілкувалися під час саміту G20 в Індії. Це перша зустріч від початку повномасштабного російського вторгнення. Як повідомляє видання, Блінкен сказав Лаврову, що США підтримуватимуть Україну в її захисті від Росії "стільки, скільки буде потрібно"; що Росія повинна знову приєднатися до нового договору про контроль над ядерними озброєннями, з якого вона нещодавно вийшла, і дотримуватися умов; а також що вона повинна звільнити ув'язненого американського громадянина Пола Вілана.

Росія посилила свої атаки на Бахмут, пише NYT, цитуючи слова заступника командира 3-ї окремої десантно-штурмової бригади майора Родіона Кудряшова, сказані в ефірі Еспресо: "Ситуація напружена на Бахмутському напрямку, ворог набрав темп. Якщо впродовж 3-4 місяців темп був високий, то зараз ворог збільшив темп, щоб пришвидшити намагання захопити Бахмут з його околиць". Попри всю складність ЗСУ контролюють ситуацію.

Ще один матеріал видання присвячений меру Херсона Ігорю Колихаєву. Зрадник чи герой? – Запитує NYT. Колихаєва, який відмовився втікати і деякий час залишався на своїй посаді після того, як російські війська зайшли до Херсона, у червні заарештували та помістили в карцер. Тоді, за словами очевидців, коли українські війська проводили контрнаступ, тюремники мера перемістили його глибше всередину контрольованої Росією території. Відтоді про нього нічого не було чутно. Хоча він відмовився визнати владу росіян або присягнути їм на вірність, він залишився за своїм столом, працюючи, щоб не вмикалося світло та не їздили автобуси. Це рішення допомогло створити придатне для життя місто, але також полегшило шлях для російських військ до створення окупаційного уряду. Багато мешканців міста вважають колишнього мера героєм за те, що він залишився на місці попри те, що більшість представників політичного і силового відомства втекли в перші дні війни. Але інші мають підозри щодо його лояльності, які не розвіяли навіть арешт і ув’язнення.

The Washington Post:

WP розповідає про невелике село Луч, де залишилося всього 50 мешканців. Селяни живуть у ядерних бункерах часів холодної війни, проте покидати своє рідне місце не планують. До війни у Лучі жили 935 людей, проте більшість виїхали. Із 50 тих, хто залишився, 30 мешканців села фактично переселилися у ці бункери. Поки жителі Луча зуміли пережити окупацію в області, їхнє село було розорене. Не маючи куди йти, каже місцева мешканка, вони вирішили перетворити своє тимчасове бомбосховище на дім. За її словами, це спосіб подбати про кількох сусідів, які у неї залишилися. Вона переїхала до притулку назавжди з чоловіком і сином у серпні після того, як її квартиру розбомбили.

Українці виявили нову безіменну могилу з останками трьох чоловіків поблизу Бородянки. Це трапилось після того, як місцевий мешканець, який поховав там тіла майже рік тому, повернувся в цей район і повідомив місцеву владу. 

Кремль звинуватив Україну в нападі на два села в Брянській області на заході Росії. Помічник президента України Володимира Зеленського спростував причетність Києва до інциденту, який Путін назвав "терактом". У виданні наголошують: деталі інциденту були надзвичайно уривчастими, і в епоху повсюдного відео з мобільних телефонів жодні кадри чи фотографії нападу не поширювалися в соціальних мережах навіть через кілька годин після цього. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз опублікував у своєму Telegram-каналі заяву про те, що українські диверсанти перейшли на територію Росії та відкрили вогонь по автівці, убивши одну людину та поранивши 10-річну дитину. Пізніше в четвер він сказав, що двоє дорослих були вбиті. Натомість радник Зеленського Михайло Подоляк звинуватив Росію в провокації.

WP також не оминає зустрічі Блінкена і Лаврова у Делі. Джерела видання зазначають, що Блінкен підкреслив прагнення Вашингтона до мирного розв’язання війни, яке збереже територіальну цілісність України.

The Guardian: 

Бахмут палає, говорять у Guardian, пожежі повсюди, росіяни наближаються до захоплення міста. Люди, яким вдалося дістатися до Бахмута за останній тиждень, використовують одне й те саме слово, щоб описати те, що вони пережили: пекло. "У той час, як полум'я і дим здіймаються в небо від палаючих будівель, місто, майже повністю оточене російськими військами, останніми днями страждає від постійних обстрілів і вибухів. Дороги, що ведуть до міста, постійно обстрілюються з двох сторін, а на вулицях працюють снайпери, доступ до міста стає все більш небезпечним для рятувальних бригад, оскільки з'явилися припущення, що українські війська будуть змушені відступити", – розповідає видання.

Медіа повідомляє, що зустріч високопоставлених дипломатів у Нью-Делі завершилася без консенсусу щодо війни в Україні. Більшість членів G20 рішуче засудили війну в Україні, а Росія і Китай не погодилися. Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив, що в питанні війни в Україні були "розбіжності", "які ми не змогли узгодити, оскільки різні сторони дотримуються різних поглядів". Тим часом Блінкен із Лавровим поспілкувалися упродовж 10 хвилин.

ЗМІ також публікує інформацію щодо ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі. Проте цитує Guardian не українську сторону та дані, а Володимира Рогова, який звинувачує у руйнуваннях українських військових.

Politico:

ЄС планує виділити 1 млрд євро на гаубичні снаряди для України. На сьогодні потреби у витратах визначені нечітко, але зараз ЄС приділяє особливу увагу артилерійським боєприпасам – оскільки українські війська ведуть виснажливі гаубичні бої з росіянами на сході країни, навколо таких міст, як Бахмут.

Politico також акцентує на розмові Блінкена і Лаврова, яка тривала лише 10 хвилин під час зустрічі G20. Разом із декларацією підтримки України та нагадуванням про ядерний договір, Блінкен наголосив на необхідності звільнення американця Пола Вілана.

Шольц закликав Пекін обговорити свої мирні ідеї безпосередньо з Україною і утриматися від поставок зброї до Росії. З одного боку, Шольц похвалив "однозначну" опозицію Китаю до російських ядерних загроз, заявивши, що це "допомогло деескалації ситуації". А з іншого розкритикував за те, що він не обговорює свої мирні пропозиції з Україною, жертвою агресії. 

CNN:

Російські війська продовжують наступ на Бахмут, поки Україна намагається відбити атаки. Генштаб підтвердив попередню інформацію про російську присутність в межах міста, а не лише на околицях.

Міжнародні розслідувачі повідомляють, що Кремль заздалегідь спланував і допомагав фінансувати херсонські катівні. Розслідування показало, що російські війська діяли за дуже конкретним планом у кількох окупованих районах, з чіткими закономірностями, які вказують на загальний план московської окупації України. "Ці місця несвободи пов'язані між собою, вони дотримуються дуже схожого, якщо не ідентичного способу поведінки", – наголосив у інтерв'ю CNN керівник мобільної групи правосуддя, колективу міжнародних слідчих Вейн Джордаш.

BBC

BBC пише про гострі розбіжності на переговорах щодо війни в Україні під час G20. Міністр закордонних справ Росії звинуватив Захід у "шантажі та погрозах". Індія хотіла зосередитися на інших питаннях, які впливають на країни, що розвиваються, але заявила, що розбіжності щодо України "не можуть бути примирені".

Видання також не оминає теми звинувачень Путіним України в начебто прикордонному "теракті" в російському селі. Журналісти наголошують, що незалежна перевірка цього інциденту не проводилася.

Gazeta Wyborcza:

"Виборча" публікує позицію українського воїна із Куп'янська щодо того, що російських окупантів не можна допустити до Олімпіади. "Понад 20 відсотків спортсменів, які мали представляти нашу країну на світових змаганнях, загинули, захищаючи незалежність і свободу України у цій війні. Понад 300 спортивних об'єктів було зруйновано російськими окупантами. Саме тут мали готуватися наші спортсмени. Подивіться на цю площу, яка була частково відремонтована у 2019 році, тут тренуються люди з різних видів спорту, в тому числі і з футболу. Місто звільнене, українське, мирне, тут вже починає відбуватися життя, російські окупанти не можуть стріляти з артилерії, тому вони скидають сюди радянські ракети С-300", – цитують військового.

Як може закінчитись війна в Україні, ставить питання видання. "Звичайно, все залежить від того, що Україні – сподіваємось, за незмінної допомоги Заходу – вдасться виграти у військовому плані, і що вона вважатиме прийнятним рішенням, хоча б тимчасовим",  – каже Януш Онишкевич. Найбільш радикальна програма на нещодавній Мюнхенській конференції була представлена групою видатних діячів українського культурного та політичного життя у формі "Маніфесту "Ніколи знову", в якому викладено бачення постійного вирішення російської загрози. Серед іншого, він передбачає різке зниження міжнародного статусу Росії шляхом позбавлення її членства в Раді Безпеки ООН і навіть призупинення її участі в усіх міжнародних організаціях, включаючи ООН, до того часу, поки Росія не визнає свою відповідальність за агресію, не надасть адекватних репарацій і не буде покарана за воєнні злочини.

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