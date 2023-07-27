Росія звинуватила Чехію у русофобії – Прага різко відповіла: "Геть з України"
Міністерство закордонних справ Чехії різко відреагувало на заяви РФ щодо звинувачень у "подальшому сповзанні до русофобії"
Про це йдеться у повідомленні чеського МЗС у Twitter.
У своєму дописі чеське зовнішньополітичне відомство навело заяву МЗС РФ, у якій йшлося про "хронічні проблеми Чехії" і "подальше сповзання Праги до русофобського курсу".
У відповідь МЗС Чехії згадало про агресію РФ проти України:
"Хронічні проблеми Чехії: ми не викрадаємо дітей, не бомбардуємо шпиталі й не окупуємо сусідів. Геть з України".
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