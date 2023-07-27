Росія звинуватила Чехію у русофобії – Прага різко відповіла: "Геть з України"

Про це йдеться у повідомленні чеського МЗС у Twitter.

У своєму дописі чеське зовнішньополітичне відомство навело заяву МЗС РФ, у якій йшлося про "хронічні проблеми Чехії" і "подальше сповзання Праги до русофобського курсу".

У відповідь МЗС Чехії згадало про агресію РФ проти України:

"Хронічні проблеми Чехії: ми не викрадаємо дітей, не бомбардуємо шпиталі й не окупуємо сусідів. Геть з України".