Росія звинуватила Ізраїль у наявності ядерної зброї

Про це вона сказала в ефірі пропагандистської програми "Соловйов Live".

Таким чином вона відреагувала на слова відстороненого міністра спадщини Аміхая Еліягу про можливе скидання ядерної бомби на сектор Гази.

"Це викликало величезну кількість питань. Питання номер один – виходить чи ми чуємо офіційні заяви про наявність ядерної зброї?" - заявила Захарова.

Вона також закликала МАГАТЕ "звернути увагу" на це.

"Наступні питання, які постали у всіх: де міжнародні організації, де МАГАТЕ, де інспектори?" – сказала Захарова.