Росіян допустили до Паралімпіади-2024

Про це повідомляє офіційний твіттер організації.

Генасамблея МПК (Міжнародного паралімпійського комітету) та члени організації не підтримали повне призупинення членства Росії.

Росія отримала статус часткового призупинення. Росіяни втратили всі права членства в МПК, однак спортсмени мають право брати участь в змаганнях під нейтральним прапором.

Паралімпійські ігри-2024 пройдуть у Парижі з 28 серпня до 8 вересня.