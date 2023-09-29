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Росіян допустили до Паралімпіади-2024

29 вересня, 2023 п'ятниця
16:33
Спорт Російський паралімпієць

Російські параатлети зможуть виступити на Паралімпійських іграх-2024, які пройдуть у Парижі

Про це повідомляє офіційний твіттер організації.

Генасамблея МПК (Міжнародного паралімпійського комітету) та члени організації не підтримали повне призупинення членства Росії.

Росія отримала статус часткового призупинення. Росіяни втратили всі права членства в МПК, однак спортсмени мають право брати участь в змаганнях під нейтральним прапором.

Паралімпійські ігри-2024 пройдуть у Парижі з 28 серпня до 8 вересня.

  • Росіяни та білоруси не були представлені на зимовій Паралімпіаді-2022 в Пекіні, що відбулась після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
  • Виконком УЄФА допустив до міжнародних турнірів юніорські збірні Росі, віком до 17 років. Еспресо.TV збирає реакцію іноземних футбольних федерацій та асоціацій на таке рішення.
Росія
Паралімпіада
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