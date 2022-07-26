Росіян і техніки у Новій Каховці більше, ніж в Херсоні, - мер
У Новій Каховці дуже багато російської армії та їхньої військової техніки
Про це повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко у ефірі Еспресо.
"Тактично чи географічно, Нова Каховка стала центром - у нас збройних сил РФ і техніки більше, мабуть, чим в самому Херсоні. Я можу констатувати, що ЗСУ добре обізнані, де що розташоване, бо кожен приліт досягав своєї мети - успіхів не довелось довго чекати. І реально, де були склади, туди і прилітало", - сказав він.
За словами Коваленка, це стало сигналом, що Україна пам'ятає місто.
"У окупантів є відчуття, що їх скоро виб'ють з міста. Раніше занадто вільно вони себе почували - ходили до ресторанів та кафе. Але після того, як почались конкретні влучання, - вони зарухались. Однією із причин, чому я так довго лишався в місті - я правда вірив, що шлях повернення буде набагто швидший", - підсумував мер.
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