Росіян і техніки у Новій Каховці більше, ніж в Херсоні, - мер

Про це повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко у ефірі Еспресо.

"Тактично чи географічно, Нова Каховка стала центром - у нас збройних сил РФ і техніки більше, мабуть, чим в самому Херсоні. Я можу констатувати, що ЗСУ добре обізнані, де що розташоване, бо кожен приліт досягав своєї мети - успіхів не довелось довго чекати. І реально, де були склади, туди і прилітало", - сказав він.

За словами Коваленка, це стало сигналом, що Україна пам'ятає місто.

"У окупантів є відчуття, що їх скоро виб'ють з міста. Раніше занадто вільно вони себе почували - ходили до ресторанів та кафе. Але після того, як почались конкретні влучання, - вони зарухались. Однією із причин, чому я так довго лишався в місті - я правда вірив, що шлях повернення буде набагто швидший", - підсумував мер.