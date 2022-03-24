Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, - інформує Еспресо.TV.

"Барабанний дріб!.. Рівняйсь, струнко! Десятий раз Чорнобаївки - зустрічай!"- пише Арестович.

При цьому він повідомляє, що зараз спостерігається масовий рух російських окупантів через Антонівський міст - тікають.

"Мабуть, ми знову гримнули когось із начальства. Таке вже було кілька днів тому, під час сьомого разу. З місяцем початку операції вас, хлопці. Біжіть, не захекайтеся. Ех, шкода, відео викласти не можна", - написав Арестович.



Зате відео виклав у своєму телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.



Нагадаємо, українські військові знищили 30 гелікоптерів ворога, які загарбники розмістили на тимчасово окупованому аеродромі.

Чорнобаївка увійде в історію воєн, - Зеленський у зверненні.

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