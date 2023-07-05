Росіянам треба відправити на південь ще 300-350 тис. резерву, а вони не можуть зібрати 100 тис. на місяць, - військовий експерт Коваленко
Зараз, щоб повністю закрити потреби на окупованому півдні України російським військам потрібно там збільшити свою присутність до 500 тис. - це ще 300-350 тис. резерву
Про це в ефірі Еспресо розповів військовий експерт Олександр Коваленко.
"У росіян була часткова мобілізація і ми пам'ятаємо, як це відбувалося. За три місяці вони зібрали приблизно 300 тис. особового складу. Це 100 тис. на місяць і які були великі проблеми - скільки було скандалів, не вистачало їжі, казарм, полігонів, одягу, спорядження. Зараз, щоб повністю закрити потреби на півдні росіянам потрібно там збільшити свою присутність до 500 тис.", - сказав він.
Коваленко додав, що вони повинні зараз туди відправити 300-350 тис. якогось резерву.
"Звідки він у них? Вони зараз не можуть збирати повноцінно 100 тис. на місяць. Вони можуть почати мобілізацію або якимось іншим чином почати збирати людський ресурс, а його не вистачить, щоб вирішити усі питання одночасно в дуже короткий термін. Росіяни дуже-дуже в непростому становищі та так чи інакше наближаються до свого чергового рішення щодо жесту "доброї волі", - підсумував експерт.
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