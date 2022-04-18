Росіяни "анонсували" великодні провокації: у Центрі протидії дезінформації українців закликали до максимальної обережності
Окупанти використовують прийом "інформаційного алібі", попереджаючи про можливі провокації в українських містах під час Великодня
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.
За інформацією ЦПД, кілька пропагандистських ЗМІ поширили публікацію, нібито "з націоналістів сформовано понад 70 мобільних груп на автомобілях, що обстрілюватимуть з мінометів православні храми у Великодню ніч, щоб потім звинуватити у цьому військових РФ".
Пропагандисти наводять конкретний перелік областей України, де "можуть відбутися" такі події: Запорізька; Миколаївська; Одеська; Сумська; Харківська.
Окрім того, в міноборони РФ стверджують, що Київ готує "витончені жахливі провокації" з численними жертвами.
У Центрі протидії дезінформації наголошують, що в усіх цих регіонах є висока ймовірність діяльності диверсійно-розвідувальних груп ворога. Відтак закликають українців бути уважними й максимально обережними у передвеликодні дні та на Великдень.
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