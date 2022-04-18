Росіяни "анонсували" великодні провокації: у Центрі протидії дезінформації українців закликали до максимальної обережності 

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

За інформацією ЦПД, кілька пропагандистських ЗМІ поширили публікацію, нібито "з націоналістів сформовано понад 70 мобільних груп на автомобілях, що обстрілюватимуть з мінометів православні храми у Великодню ніч, щоб потім звинуватити у цьому військових РФ".

Пропагандисти наводять конкретний перелік областей України, де "можуть відбутися" такі події: Запорізька; Миколаївська; Одеська; Сумська; Харківська.

Окрім того, в міноборони РФ стверджують, що Київ готує "витончені жахливі провокації" з численними жертвами.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що в усіх цих регіонах є висока ймовірність діяльності диверсійно-розвідувальних груп ворога. Відтак закликають українців бути уважними й максимально обережними у передвеликодні дні та на Великдень.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb