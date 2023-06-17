Росіяни атакували Козацьке на Херсонщині: є загиблий та поранені

Про це 17 червня повідомляє Херсонська ОВА.

Зазначається, що російські терористи атакували населений пункт двома авіабомбами. Били по мирному населенню.

Унаслідок обстрілу загинув один місцевий житель. Також поранення отримали троє людей - 35-річна жінка, 88-річний чоловік та 17-річний хлопець. Їм надається медична допомога.

Крім цього, за інформацією ОВА, біля села Борозенське на Херсонщині тракторист, виконуючи польові роботи, наїхав на російську міну. Зазначається, що чоловік не отримав поранення, але пошкоджено трактор.