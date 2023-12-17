Росіяни атакували Нікопольщину 11 разів, є постраждалі, - депутатка Немченко
За минулу добу ворог атакував Нікопольський район 11 разів, є троє постраждалих
Про це розповіла депутатка Дніпропетровської облради Катерина Немченко в етері телеканалу "Еспресо".
"Вчора, протягом всього дня і вечора ворог атакував Нікопольщину 11 разів. Окупанти застосовували артилерію та 7 дронів-камікадзе, що дуже незвично. Зазвичай на Нікопольщину скеровували гради, артилерію, але застосування такої кількості дронів - дуже багато для звичайного "режиму атак" району", - зазначила вона.
На жаль, пошкоджено житлові будинки, троє чоловіків отримали поранення, зазначила депутатка.
"Пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки. Також є три людини, які отримали поранення середньої тяжкості і зараз перебувають у лікарні", - повідомила Немченко.
Окупанти використовували дрони, з метою пошкодження саме житлових будинків, вважає вона.
"Атаки тривають постійно. Тому Нікопольський район дуже небезпечне місце зараз", - додала депутатка.
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