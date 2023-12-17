Росіяни атакували Нікопольщину 11 разів, є постраждалі, - депутатка Немченко

Про це розповіла депутатка Дніпропетровської облради Катерина Немченко в етері телеканалу "Еспресо".

"Вчора, протягом всього дня і вечора ворог атакував Нікопольщину 11 разів. Окупанти застосовували артилерію та 7 дронів-камікадзе, що дуже незвично. Зазвичай на Нікопольщину скеровували гради, артилерію, але застосування такої кількості дронів - дуже багато для звичайного "режиму атак" району", - зазначила вона.

На жаль, пошкоджено житлові будинки, троє чоловіків отримали поранення, зазначила депутатка.

"Пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки. Також є три людини, які отримали поранення середньої тяжкості і зараз перебувають у лікарні", - повідомила Немченко.

Окупанти використовували дрони, з метою пошкодження саме житлових будинків, вважає вона.

"Атаки тривають постійно. Тому Нікопольський район дуже небезпечне місце зараз", - додала депутатка.