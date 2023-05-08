Росіяни атакували Станіслав і Кізомис на Херсонщині: постраждали 6 людей, серед них дитина
Удень 8 травня російські окупаційні війська обстріляли Станіслав Херсонської області, внаслідок чого постраждали шість цивільних людей, серед них дитина
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Пʼятьох поранених військові доставили до Білозерської лікарні. Там їм надали меддопомогу та відпустили додому. Серед них – 9-річна дитина. Хлопчик отримав мінно-вибухові травми та поранення голови. Нині життю дитини нічого не загрожує", - написав він.
"Одну поранену, 47-річну жінку, шпиталізували до Херсона у стані середньої тяжкості", - додав чиновник.
Своєю чергою керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков повідомив Суспільному, що окупанти атакували й Кізомис.
"Також скиди авіабомб є і на Кізомис. У Кізомисі знову зруйновані два будинки внаслідок цього обстрілу", — розповів він.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який пропонує встановити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.
- За минулу добу ворог обстріляв Херсонщину 42 рази.
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