Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Пʼятьох поранених військові доставили до Білозерської лікарні. Там їм надали меддопомогу та відпустили додому. Серед них – 9-річна дитина. Хлопчик отримав мінно-вибухові травми та поранення голови. Нині життю дитини нічого не загрожує", - написав він.

"Одну поранену, 47-річну жінку, шпиталізували до Херсона у стані середньої тяжкості", - додав чиновник.

Своєю чергою керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков повідомив Суспільному, що окупанти атакували й Кізомис.

"Також скиди авіабомб є і на Кізомис. У Кізомисі знову зруйновані два будинки внаслідок цього обстрілу", — розповів він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який пропонує встановити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.