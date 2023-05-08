Про це повідомив голова Херсонської обласної адміністрації Олпксандр Прокудін.



За минулу добу противник здійснив – 42 обстріли, випустивши 282 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 7разів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу Херсона.Через російську агресію двоє людей дістали поранення.