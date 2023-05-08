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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією РФ обстрілювала Бахмут запалювальними та фосфорними боєприпасами, у Веселому окупанти зачинили відділ поліції й знищили документи

РФ обстрілювала Бахмут запалювальними та фосфорними боєприпасами, у Веселому окупанти зачинили відділ поліції й знищили документи

8 травня, 2023 понедiлок
07:55
Війна з Росією окупанти орки

У тимчасово окупованому Веселому Запорізької області загарбники зачинили місцевий відділ поліції та знищили документи, також із Токмака примусово евакуюють до Бердянська місцевих жителів

Про це у ранковому зведенні 8 травня звітує Генштаб ЗСУ.

Російські окупанти проводять так звану евакуацію місцевих жителів з тимчасово окупованого Токмака Запорізької області у напрямку населеного пункту Бердянськ. 

Так, процедурі підлягають представники так званої місцевої влади, колаборанти, діти, вчителі та вихователі. При цьому, батькам дітей погрожують не зарахувати навчальний рік в разі відмови "евакуювати" дитину.

Крім того, на АЗС спостерігаються черги за пальним, усім водіям повідомлено, що нових поставок пального не планується.

Своєю чергою у населеному пункті Веселе Запорізької області зачинено та не функціонує місцевий відділ поліції ворога. Напередодні спостерігалось знищення документації цієї установи.

Ворог зосереджений на 4 напрямках, де ЗСУ відбили 55 атак

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. 

Тривають важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка. 

Загалом, протягом минулої доби було відбито 55 атак росіян на зазначених ділянках фронту.

Росія завдала 16 ракетних та 61 авіаційний удар по Україні протягом доби

Вночі 8 травня 2023 року ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БПЛА Shahed. 35 із 35 дронів було знищено українськими захисниками.

Продовжуючи тактику терору, 7 травня Російська Федерація завдала 16 ракетних ударів, зокрема по містах Харківської, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. 

Крім того, зафіксовано 61 авіаційний удар та 52 ворожих обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено багатоповерховий будинок, приватні оселі та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність подальших російських ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. 

Протягом минулої доби завдав авіаударів по районах населених пунктів Заріччя, Леонівка та Костобобрів Чернігівської області та Глухів Сумської області. 

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Орликівка, Тимоновичі, Заріччя, Блешня, Залізний Міст, Архипівка, Леонівка, Бучки Чернігівської області; Стара Гута, Середина-Буда, Бачівськ, Уланове, Ворожба, Іскрисківщина та Новгородське Сумської області, а також Уди, Вовчанськ, Плетенівка, Бочкове, Мала Вовча, Нестерне, Бударки та Строївка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку війська РФ наступальних дій не проводили.

Завдали авіаційних ударів по районах населених пунктів Гряниківка та Вільшана. 

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Лиман Перший, Берестове Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Спірного. 

Завдав авіаударів по районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, а також Торське та Спірне Донецької області. 

Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Макіївка і Невське Луганської області та Білогорівка і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку армія РФ продовжує вести наступальні дії.

Тривають бої у місті Бахмут, окупанти обстрілювали місто запалювальними та фосфорними боєприпасами. 

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Хромове, Іванівське, Часів Яр та Ступочки. 

Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Бахмут, Богданівка, Курдюмівка та Нью-Йорк. 

Від ворожих обстрілів постраждали Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Маркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Олександро-Шультине та Леонідівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку минулої доби загарбники вели наступальні дії в районах Авдіївки та Первомайського, успіху не мали. 

Здійснили обстріли населених пунктів Керамік, Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Нетайлове, Карлівка та Гостре Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Водночас ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Курахове та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. 

Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка, Вугледар, Павлівка, Пречистівка, Золота Нива, Новоукраїнка, Шахтарське та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. 

Завдав авіаударів по районах Времівки Донецької області та Гуляйполя і Новоданилівки Запорізької області. Поміж тим, здійснив обстріли понад 50 населених пунктів. Серед них - Полтавка, Чарівне, Новоандріївка Запорізької області; Зміївка, Придніпровське, Ромашкове, Янтарне, Кізомис, Софіївка, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Українські воїни уразили 2 пункти управління, 3 склади боєприпасів та місця скупчення окупантів

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу.

Також захисники України знищили 2 ударних та 6 розвідувальних БПЛА противника.

Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки окупантів, а також 3 склади боєприпасів ворога.

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