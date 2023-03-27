Про це в ефірі Еспресо заявив депутат Дружківської міської ради Микола Довбня.

"Я почув мінімум 8 вибухів зі сторони Костянтинівки. Наші міста дуже близько одне до одного - близько 5-10 км. Ми чітко чуємо куди прилітає. Було 8 дуже потужних вибухів з того боку. Уже є повідомлення про постраждалих. Поцілили в житловий мікрорайон", - сказав він.