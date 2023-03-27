Росіяни атакували житловий район Костянтинівки на Донеччині, - депутат міськради Дружківки
Увечері 27 березня російські окупанти обстріляли житлові будинки у місті Костянтинівка Донецької області
Про це в ефірі Еспресо заявив депутат Дружківської міської ради Микола Довбня.
"Я почув мінімум 8 вибухів зі сторони Костянтинівки. Наші міста дуже близько одне до одного - близько 5-10 км. Ми чітко чуємо куди прилітає. Було 8 дуже потужних вибухів з того боку. Уже є повідомлення про постраждалих. Поцілили в житловий мікрорайон", - сказав він.
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