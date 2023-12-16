Росіяни атакують село Синьківка на Харківщині, аби вийти до Куп'янська, - речник Сухопутних військ

Про це заявив начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо в етері телемарафону.

За його словами, активні бойові дії на напрямку розпочалися ще на початку жовтня й тривають досі. Лише протягом минулої доби на фронті Сили оборони відбили 9 ворожих атак поблизу Синьківки, яку ворог планує захопити для подальшого наступу на Куп'янськ, що своєю чергою може стати плацдармом для наступу на захід.

"Крім того, бачимо, що ворог зараз перекидає туди резерви штурмових батальйонів й таким чином намагається компенсувати втрати, яких зазнає. Втрати там достатньо серйозні", - зазначив Фітьо.

Протягом минулої доби, 15 грудня, ворог:

застосував 2 дрони-камікадзе;

здійснив 258 обстрілів.

ЗСУ продовжують зменшувати популяцію російських терористів на території України. Зокрема, було ліквідовано 258 росіян та знищено 14 одиниць військової техніки ворога, серед яких 3 танки. У четвер, 14 грудня, ЗСУ знищили 9 танків та 10 БМП.

"Ворог активно використовує для наступу як техніку, так і людський ресурс. Звичайно техніку більше бережуть, а людський ресурс ролі для них не відіграє. Кидають людей на штурми, розвідку боєм, та просто м'ясні штурми, не рахуючи втрат", - підсумував Володимир Фітьо.