Чому збільшилась тривалість тривоги: пояснення від Повітряних сил
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що тривалість тривоги збільшилась, оскільки російські дрони можуть не одразу заходити на ціль
Про це Ігнат повідомив в ефірі телемарафону.
"Запускають "шахеди", як правило, групами, хвилями, вони розлітаються, вони маневрують. Запас ходу в них великий, оскільки вони мають двигуни внутрішнього згоряння. Той маршрут, який проклали їм оператори на місці пуску, той і залишається в пам'яті. Таким чином вони можуть кружляти довкола області або летіти по прямій, а потім вже заходити на ціль", - зазначив він.
Саме тому тривога, за словами речника ПС, може бути тривалішою. Крім того, пуски дронів-камікадзе можуть відбуватися ще з вечора. Ігнат нагадав, що раніше окупанти запускали "шахеди" з Херсонщини, але після деокупації правобережжя вони почали здійснювати пуски з Криму, тож час перебування у повітрі збільшився.
- Раніше Ігнат пояснив, чому повітряну тривогу у Києві 11 грудня оголосили вже після вибухів. За його словами, застосування балістичної зброї не завжди вдається відстежити заздалегідь.
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