Чому збільшилась тривалість тривоги: пояснення від Повітряних сил

Про це Ігнат повідомив в ефірі телемарафону.

"Запускають "шахеди", як правило, групами, хвилями, вони розлітаються, вони маневрують. Запас ходу в них великий, оскільки вони мають двигуни внутрішнього згоряння. Той маршрут, який проклали їм оператори на місці пуску, той і залишається в пам'яті. Таким чином вони можуть кружляти довкола області або летіти по прямій, а потім вже заходити на ціль", - зазначив він.

Саме тому тривога, за словами речника ПС, може бути тривалішою. Крім того, пуски дронів-камікадзе можуть відбуватися ще з вечора. Ігнат нагадав, що раніше окупанти запускали "шахеди" з Херсонщини, але після деокупації правобережжя вони почали здійснювати пуски з Криму, тож час перебування у повітрі збільшився.