Росіяни бомбардували з безпілотників школу та житло у Павлополі, що поблизу Маріуполя. Фотофакти

Про це розповів голова Сартанської ВДА Олександр Куркчі, передає Еспресо.TV з посиланням на MRPL.city.



"Подія сталася сьогодні, 5 лютого, близько 12:15. На школу та житлові приватні будинки, що знаходяться по вулиці Молодіжній, скинули чотири саморобні вибухові пристрої", - повідомив він.



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За словами Куркчі, у будівлі школи пробило дах, а осільки зараз навчальний заклад не діє, обійшлося без постраждалих.



У житловому будинку вибило пластикові вікна, в цей час там був мешканець. На щастя, він живий і здоровий.

























На місці події працюють військові та слідчо-оперативна група.Як повідомили в прес-центрі штабу ООС, окупаційні війська обстріляли населений пункт Павлопіль, застосувавши 2 безпілотні літальні апарати, з яких скинули 4 гранатометні постріли, імовірно ВОГ-17.