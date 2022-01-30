У 2021 році в боях з росіянами на Донбасі загинуло 79 українських бійців. Імена героїв

Такі узяті з відкритих джерел дані із посиланням на щомісячні підрахунки Новинарні наводить Еспресо.TV.



Січень



1. Олег Андрієнко. Народився 22 серпня 1983 року в Запоріжжі.



2. Олександр Отрєп’єв. Народився 28 липня 1992 року в селі Приют Єланецького району Миколаївської області.



3. Роман Дзюбенко. Народився 13 жовтня 1994 року в селі Вільхове Станично-Луганського району Луганської області.



Лютий



1. Дмитро Власенко. Народився 19 серпня 1982 року в селі Грушівка Первомайського району Миколаївської області.



2. Назарій Поліщук. Народився воїн 18 жовтня 1996 року в селі Вотилівка Лисянського району Черкаської області.



3. Олексій Подвезенний. Народився 5 червня 1997 року в селі Красний Деркул Станично-Луганського району Луганської області.



4. Олександр Глушко. Народився 11 листопада 1984 року в селі Рунівщина Полтавської області.



5. Владислав Лященко. Народився 16 червня 1996 року в місті Горлівка Донецької області.



6. Олександр Войтенко. Народився 30 листопада 1974 року в Полтаві.



7. В’ячеслав Олексієнко. Народився 17 квітня 1987 року в місті Кременчук Полтавської області.



8. Дмитро Мироненко. Народився 31 березня 1994 року в Харкові.



9. Сергій Петраускас. Народився 18 грудня 1977 року в Ічні Прилуцького району Чернігівської області.



10. Дмитро Сардак. Народився 11 червня 1986 року в Одесі.



11. Сергій Моісеєнко. Народився 17 грудня 1988 року, жив у Херсоні.



Березень



1. Володимир Онопрієнко. Народився 25 травня 1977 року в Драбові на Черкащині.



2. Олександр Пекур. Народився 17 листопада 1990 року в селі ГурівщинаБучанського району Київської області.



3. Віктор Пасєка. Народився 8 червня 1965 року в селі Мончинці Красилівського району Хмельницької області.



4. Андрій Грабар. Народився 14 вересня 1995 року у Миколаєві.



5. Кирило Биковський. Народився 17 травня 1992 року в Кропивницькому.



6. Сергій Коваль. Народився 30 серпня 1977 року в селі Рихта Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.



7. Сергій Барнич. Народився 11 січня 1974 року в місті Калуш Івано-Франківської області.



8. Максим Абрамович. Народився 1994 року в місті Дубровиця Рівненської області.



9. Сергій Гайченко. Народився 9 вересня 1993 року в селі Михайлівка Синельниківського району Дніпропетровської області.



Квітень



1. Сергій Сулима. Народився 9 жовтня 1980 року в Луцьку.



2. Ігор Байтала. Народився 19 травня 1995 року в місті Жидачеві Львівської області.



3. Владислав Мороз. Народився 14 липня 1997 року в селі Халаїдове Уманського району (нині – Монастирищенського) на Черкащині.



4. Віктор Гелебрант. Народився 23 січня 1972 року в селі Неліпино Свалявського району Закарпатської області.



5. Максим Стеблянко. Народився народився 24 січня 1998 року в Лебедині на Сумщині.



6. Володимир Шпак. Народився 13 березня 1984 року в Чернігові.



7. Денис Юшко. Народився 31 травня 1998 року в селі Новобогданівка на Миколаївщині.



8. Андрій Теперик. Народився 30 січня 1997 року в селі Мартове Печенізького району Харківської області.



9. Ярослав Карлійчук. Народився 7 серпня 1996 року в селі Черепківці Глибоцького району на Буковині.



10. Олексій Мамчій. Народився 27 червня 1980 року в Чернівцях.



11. Давид Шартава. Народився 11 січня 1975 року в Тбілісі.



12. Олександр Луцик. Народився 18 травня 1982 року в селі Годомичі Камінь-Каширського району Волинської області.



13. Іван Ковальовський. Народився 18 лютого 1973 року в селі Колінки Городенківського району Івано-Франківської області



14. Роман Гуляк. Народився 7 жовтня 1990 року у Волочиську на Хмельниччині.



Травень



1. Дмитро Товчигречка. Народився 28 лютого 1984 року в Кривому Розі.



2. Сергій Коробцов. Народився 2 липня 1998 року в Коростені на Житомирщині.



3. Юрій Опришко. Народився 12 листопада 1978 року в селі Ялинці Кременчуцького району на Полтавщині.



4. Віктор Городніченко. Народився 19 лютого 1996 року в селі Покровська Багачка на Полтавщині.



5. Павло Колесник. Народився 23 березня 1982 року в селі Нове (нині Седнівська ОТГ Чернігівського району) на Чернігівщині.



6. Максим Польовий. Народився 18 грудня 1984 року в селі Юхимівці Волочиського району Хмельницької області.



Червень



1. Володимир Бєлов. Народився 28 липня 1984 року в Казахстані.



2. Андрій Гонар. Народився 14 серпня 1969 року в Кривому Розі.



Липень



1. Юрій Письменний. Народився 4 березня 1962 року в Дніпрі.



2. Богдан Бродовський. Народився 17 квітня 1984 року в Гайсині Вінницької області.



3. Євген Курасов. Народився 1996 року в селі Локня на Сумщині



4. Володимир Яськів. Народився 1977 року в селищі Великі Бірки на Тернопільщині.



5. Андрій Беляєв. Народився 17 липня 1982 року на Дніпропетровщині.



6. Олександр Горбенко. Народився 14 серпня 1992 року в Кривому Розі.



7. Дмитро Сивоконь. Народився 14 вересня 1982 року на Херсонщині.



Серпень



1. Ярослав Семеняка. Народився 1 жовтня 1989 року в селі Калинівка Конотопського району на Сумщині.



2. Олексій Кайданович. Народився 9 січня 1991 року в селі Федорівка Новоград-Волинського району Житомирської області.



3. Артем Мазур. Народився 28 березня 1995 року на Кіровоградщині.



4. Василь Островський. Народився 21 липня 1980 в селі Сороки-Львівські, що в передмісті Львова.



5. Юрій Михайлов. Народився 14 лютого 2000 року в Миколаєві.



6. Олександр Аксьонов. Народився 22 вересня 1982 року в Борисполі, що на Київщині.



7. В'ячеслав Пітько. Народився 22 грудня 1972 року у місті Кам’янське, що на Дніпропетровщині.



8. Андрій Вискребець. Народився 28 квітня 1982 року в Запоріжжі.



9. Роман Задорожний. Народився 9 червня 1994 року в селищі Добротвір Червоноградського району Львівської області.



Вересень



1. Олексій Куленко. Народився 30 березня 1985 року в селі Орлове Голованівського району на Кіровоградщині.



2. Денис Герман. Народився 29 вересня 1989 року в Запоріжжі.



3. Артур Голуб. Народився 13 квітня 1994 року в Малині Коростенського району Житомирської області.



4. Валентин Чепурний. Народився 1987 року у селищі Високопілля, що на Херсонщині.



5. Дем’ян Данилів. Народився 12 серпня 1997 року в селі Рудники Стрийського району на Львівщині.



6. Віктор Молостов. Народився 13 грудня 1971 року в Росії.



7. Олексій Стрижак. Народився 6 липня 1982 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.



Жовтень



1. Георгій Халіков. Народився 24 березня 1970 року в селищі Березине Болградського району Одеської області.



2. Віктор Рачугін. Народився 31 січня 1985 року в Запоріжжі.



Листопад



1. Сергій Єлисєєв. Народився 17 січня 1990 року в Дніпрі.



2. Віталій Павлисько. Народився 29 листопада 1973 року в Яворові на Львівщині.



3. Вадим Федосєєв. Народився 1 жовтня 1970 року в селі Бурилове Кривоозерського району Миколаївської області.



4. Руслан Прусов. Народився 2 січня 1977 року в Болграді на Одещині.



5. Уберт Мрачковський. Народився 12 липня 1988 року в Хмельницькому.



6. Алі Алхаслі. Народився 22 січня 1992 року в Баку.



Грудень



1. Валерій Геровкін. Народився 21 липня 1999 року в Краматорську.



2. Станіслав Запорожець. Народився 1991 року у Лисичанську на Луганщині.



3. Станіслав Богуславський. Народився 23 січня 1998 року в місті Новомосковськ на Дніпропетровщині.





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