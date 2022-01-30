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Головна війна з Росією У 2021 році в боях з росіянами на Донбасі загинуло 79 українських бійців. Імена героїв

У 2021 році в боях з росіянами на Донбасі загинуло 79 українських бійців. Імена героїв

30 січня, 2022 неділя
19:14
війна з Росією

Бойові втрати українського війська у війні з Росією протягом минулого 2021 року складають 79 солдат та офіцерів

Такі узяті з відкритих джерел дані із посиланням на щомісячні підрахунки Новинарні наводить Еспресо.TV.

Січень

1. Олег Андрієнко. Народився 22 серпня 1983 року в Запоріжжі.

2. Олександр Отрєп’єв. Народився 28 липня 1992 року в селі Приют Єланецького району Миколаївської області.

3. Роман Дзюбенко. Народився 13 жовтня 1994 року в селі Вільхове Станично-Луганського району Луганської області.

Лютий

1. Дмитро Власенко. Народився 19 серпня 1982 року в селі Грушівка Первомайського району Миколаївської області.

2. Назарій Поліщук. Народився воїн 18 жовтня 1996 року в селі Вотилівка Лисянського району Черкаської області.

3. Олексій Подвезенний. Народився 5 червня 1997 року в селі Красний Деркул Станично-Луганського району Луганської області.

4. Олександр Глушко. Народився 11 листопада 1984 року в селі Рунівщина Полтавської області.

5. Владислав Лященко. Народився 16 червня 1996 року в місті Горлівка Донецької області.

6. Олександр Войтенко. Народився 30 листопада 1974 року в Полтаві.

7. В’ячеслав Олексієнко. Народився 17 квітня 1987 року в місті Кременчук Полтавської області.

8. Дмитро Мироненко. Народився 31 березня 1994 року в Харкові.

9. Сергій Петраускас. Народився 18 грудня 1977 року в Ічні Прилуцького району Чернігівської області.

10. Дмитро Сардак. Народився 11 червня 1986 року в Одесі.

11. Сергій Моісеєнко. Народився 17 грудня 1988 року, жив у Херсоні.

Березень

1. Володимир Онопрієнко. Народився 25 травня 1977 року в Драбові на Черкащині.

2. Олександр Пекур. Народився 17 листопада 1990 року в селі ГурівщинаБучанського району Київської області.

3. Віктор Пасєка. Народився 8 червня 1965 року в селі Мончинці Красилівського району Хмельницької області.

4. Андрій Грабар. Народився 14 вересня 1995 року у Миколаєві.

5. Кирило Биковський. Народився 17 травня 1992 року в Кропивницькому.

6. Сергій Коваль. Народився 30 серпня 1977 року в селі Рихта Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.

7. Сергій Барнич. Народився 11 січня 1974 року в місті Калуш Івано-Франківської області.

8. Максим Абрамович. Народився 1994 року в місті Дубровиця Рівненської області.

9. Сергій Гайченко. Народився 9 вересня 1993 року в селі Михайлівка Синельниківського району Дніпропетровської області.

Квітень

1. Сергій Сулима. Народився 9 жовтня 1980 року в Луцьку.

2. Ігор Байтала. Народився 19 травня 1995 року в місті Жидачеві Львівської області.

3. Владислав Мороз. Народився 14 липня 1997 року в селі Халаїдове Уманського району (нині – Монастирищенського) на Черкащині.

4. Віктор Гелебрант. Народився 23 січня 1972 року в селі Неліпино Свалявського району Закарпатської області.

5. Максим Стеблянко. Народився народився 24 січня 1998 року в Лебедині на Сумщині.

6. Володимир Шпак. Народився 13 березня 1984 року в Чернігові.

7. Денис Юшко. Народився 31 травня 1998 року в селі Новобогданівка на Миколаївщині.

8. Андрій Теперик. Народився 30 січня 1997 року в селі Мартове Печенізького району Харківської області.

9. Ярослав Карлійчук. Народився 7 серпня 1996 року в селі Черепківці Глибоцького району на Буковині.

10. Олексій Мамчій. Народився 27 червня 1980 року в Чернівцях.

11. Давид Шартава. Народився 11 січня 1975 року в Тбілісі.

12. Олександр Луцик. Народився 18 травня 1982 року в селі Годомичі Камінь-Каширського району Волинської області.

13. Іван Ковальовський. Народився 18 лютого 1973 року в селі Колінки Городенківського району Івано-Франківської області

14. Роман Гуляк. Народився 7 жовтня 1990 року у Волочиську на Хмельниччині.

Травень

1. Дмитро Товчигречка. Народився 28 лютого 1984 року в Кривому Розі.

2. Сергій Коробцов. Народився 2 липня 1998 року в Коростені на Житомирщині.

3. Юрій Опришко. Народився 12 листопада 1978 року в селі Ялинці Кременчуцького району на Полтавщині.

4. Віктор Городніченко. Народився 19 лютого 1996 року в селі Покровська Багачка на Полтавщині.

5. Павло Колесник. Народився 23 березня 1982 року в селі Нове (нині Седнівська ОТГ Чернігівського району) на Чернігівщині.

6. Максим Польовий. Народився 18 грудня 1984 року в селі Юхимівці Волочиського району Хмельницької області.

Червень

1. Володимир Бєлов. Народився 28 липня 1984 року в Казахстані.

2. Андрій Гонар. Народився 14 серпня 1969 року в Кривому Розі.

Липень

1. Юрій Письменний. Народився 4 березня 1962 року в Дніпрі.

2. Богдан Бродовський. Народився 17 квітня 1984 року в Гайсині Вінницької області.

3. Євген Курасов. Народився 1996 року в селі Локня на Сумщині

4. Володимир Яськів. Народився 1977 року в селищі Великі Бірки на Тернопільщині.

5. Андрій Беляєв. Народився 17 липня 1982 року на Дніпропетровщині.

6. Олександр Горбенко. Народився 14 серпня 1992 року в Кривому Розі.

7. Дмитро Сивоконь. Народився 14 вересня 1982 року на Херсонщині.

Серпень

1. Ярослав Семеняка. Народився 1 жовтня 1989 року в селі Калинівка Конотопського району на Сумщині.

2. Олексій Кайданович. Народився 9 січня 1991 року в селі Федорівка Новоград-Волинського району Житомирської області.

3. Артем Мазур. Народився 28 березня 1995 року на Кіровоградщині.

4. Василь Островський. Народився 21 липня 1980 в селі Сороки-Львівські, що в передмісті Львова.

5. Юрій Михайлов. Народився 14 лютого 2000 року в Миколаєві.

6. Олександр Аксьонов. Народився 22 вересня 1982 року в Борисполі, що на Київщині.

7. В'ячеслав Пітько. Народився 22 грудня 1972 року у місті Кам’янське, що на Дніпропетровщині.

8. Андрій Вискребець. Народився 28 квітня 1982 року в Запоріжжі.

9. Роман Задорожний. Народився 9 червня 1994 року в селищі Добротвір Червоноградського району Львівської області.

Вересень

1. Олексій Куленко. Народився 30 березня 1985 року в селі Орлове Голованівського району на Кіровоградщині.

2. Денис Герман. Народився 29 вересня 1989 року в Запоріжжі.

3. Артур Голуб. Народився 13 квітня 1994 року в Малині Коростенського району Житомирської області.

4. Валентин Чепурний. Народився 1987 року у селищі Високопілля, що на Херсонщині.

5. Дем’ян Данилів. Народився 12 серпня 1997 року в селі Рудники Стрийського району на Львівщині.

6. Віктор Молостов. Народився 13 грудня 1971 року в Росії.

7. Олексій Стрижак. Народився 6 липня 1982 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Жовтень

1. Георгій Халіков. Народився 24 березня 1970 року в селищі Березине Болградського району Одеської області.

2. Віктор Рачугін. Народився 31 січня 1985 року в Запоріжжі.

Листопад

1. Сергій Єлисєєв. Народився 17 січня 1990 року в Дніпрі.

2. Віталій Павлисько. Народився 29 листопада 1973 року в Яворові на Львівщині.

3. Вадим Федосєєв. Народився 1 жовтня 1970 року в селі Бурилове Кривоозерського району Миколаївської області. 

4. Руслан Прусов. Народився 2 січня 1977 року в Болграді на Одещині.

5. Уберт Мрачковський. Народився 12 липня 1988 року в Хмельницькому.

6. Алі Алхаслі. Народився 22 січня 1992 року в Баку.

Грудень

1. Валерій Геровкін. Народився 21 липня 1999 року в Краматорську.

2. Станіслав Запорожець. Народився 1991 року у Лисичанську на Луганщині.

3. Станіслав Богуславський. Народився 23 січня 1998 року в місті Новомосковськ на Дніпропетровщині.


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