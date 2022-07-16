Росіяни бояться атаки на Харківщині, щоб ЗСУ випадково не перейшли кордон з Росією, - польський генерал Скшипчак
Генерал Збройних Сил Польщі Вальдемар Скшипчак вважає, що російські окупанти бояться атаки Збройних сил України на Харківщині, щоб випадково українські сили не зайшли на територію країни-агресорки Росії
Командувач сухопутних військ Польщі 2006-2009 рр поділився деталями в програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".
"Вважаю, що росіяни на інших керунках, зокрема на Харківському, будуть тільки оборонятись, щоб українські війська випадково не перейшли кордон з Росією, щоб не викинули росіян із Харківської області зовсім", - зазначив Скшипчак.
Польський військовий додав, що окупанти також бояться наступу на Південь.
"А на Південному напрямку - Херсонському, Запорізькому - росіяни зараз дуже бояться наступальної операції української армії, яка підходить до Херсону, ймовірно готується до форсування Дніпра й удару в напрямку Криму та Мелітополя, щоб відрізати Росію від наземного сполучення із Кримом", - зауважив Вальдемар Скшипчак.
- 15 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни для стримання українських сил на Сіверському напрямку, утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей до чотирьох БТГ.
- Того ж дня Інститут дослідження війни повідомив, що росіяни провели серію наземних атак на Донбасі, і схоже на те, що вони виходять із оперативної паузи.
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