Про це в етері телемарафону сказала начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Вони наразі маневрують у тому районі, який поки що вважають для себе безпечним, розосередили свої сили та засоби. Але всі ракетоносії заведені у пункти базування. Шторм дійсно потужний, і вони наразі не мають тої мореплавності, яка зараз могла б їх втримати", - зазначила Гуменюк.

Окрім цього, за її словами, цілком ймовірно, що з покращенням погоди окупанти повернуться на бойові чергування.

"Зараз 11 кораблів фіксуються у Чорному морі, один - в Азовському для викриття надводної обстановки. Вони продовжують діяльність, пов’язану із збором оперативних розвідданих. Наразі через вітер вони не можуть так потужно використовувати БПЛА із моря, але вздовж лінії фронту над суходолом вони їх застосовують", - сказала речниця.

Вона також додала, що вчора українські військові відпрацювали по одному з них, знищивши безпілотник-розвідник.