Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Дійсно, коли ми говоримо про деокупацію правого берега Дніпра на Херсонщині, то тактика та стратегія дій Збройних сил України залишається незмінною. Ми поєднуємо комбінацію далекобійних засобів ураження та тиск по всій лінії зіткнення. Проте на цій ділянці фронту дійсно зберігається велике російське угруповання військ. Основу їх частину складають десантні війська, які вважаються найбільш боєздатними", - пояснив Згурець.

Аналітик додав, що росіяни активно проводять ротацію військ в Херсоні.

"За різними оцінками на Херсонщині та в Херсоні перебуває від 10 до 15 тис. особового складу російських військ. Росіяни проводять ротацію цих підрозділів під виглядом евакуації цивільного населення з Правобережжя. Я думаю, що тактика дій ЗСУ не зміниться. Питання в тому, що звільнення Херсона може зайняти більше часу", - додав він.

28 жовтня у Генштабі повідомили, що близько 1000 мобілізованих солдатів Росії відправили для посилення угруповання противника на правобережній частині тимчасово зайнятої території Херсонщини

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