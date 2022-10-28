Генштаб: РФ посилила угруповання на правобережній частині Херсонщини тисячею мобілізованих
Близько 1000 мобілізованих солдатів Росії відправили для посилення угруповання противника на правобережній частині тимчасово зайнятої території Херсонщини
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
"Відзначається посилення угруповання ворога на правобережній частині тимчасово зайнятої території Херсонської області мобілізованими військовослужбовцями чисельністю до 1000 осіб", - йдеться в повідомленні.
Солдатів розселяють у помешканнях місцевих жителів, які покинули ці території.
- Раніше очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов сказав, що окупанти намагаються посилити свої позиції у Херсоні, перекидаючи туди нещодавно мобілізованих громадян РФ, яких використають як гарматне м'ясо.
- Також залишається проблемним питання матеріального та технічного забезпечення підрозділів російських окупаційних військ, що призводить до частих випадків дезертирства та здачі в полон.
- А місцева влада декількох областей РФ почала просувати ідею "трудової мобілізації" студентів.
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