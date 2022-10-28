Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"Відзначається посилення угруповання ворога на правобережній частині тимчасово зайнятої території Херсонської області мобілізованими військовослужбовцями чисельністю до 1000 осіб", - йдеться в повідомленні.

Солдатів розселяють у помешканнях місцевих жителів, які покинули ці території.

Раніше очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов сказав, що окупанти намагаються посилити свої позиції у Херсоні, перекидаючи туди нещодавно мобілізованих громадян РФ, яких використають як гарматне м'ясо.

Також залишається проблемним питання матеріального та технічного забезпечення підрозділів російських окупаційних військ, що призводить до частих випадків дезертирства та здачі в полон.

А місцева влада декількох областей РФ почала просувати ідею "трудової мобілізації" студентів.