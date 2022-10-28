У Росії заговорили про мобілізацію студентів

Про це повідомили у СтратКомі ЗСУ.

Схоже, що студенти повинні замінити тих, хто був мобілізований на війну в Україну

"В адміністраціях Калузької, Курганської, Курської, Ленінградської, Челябінської областей та Чукотського автономного округу розглядають можливість залучення студентів професійних техучилищ на місця співробітників підприємств, які були призвані в рамках часткової мобілізації", - пишуть у СтратКомі.

Представники приватних військових компаній РФ вербують на війну в Україну зеків з Брянська та Брянської області.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb