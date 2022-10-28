У Росії заговорили про мобілізацію студентів
У Росії місцева влада декількох областей почала просувати ідею "трудової мобілізації" студентів
Про це повідомили у СтратКомі ЗСУ.
Схоже, що студенти повинні замінити тих, хто був мобілізований на війну в Україну
"В адміністраціях Калузької, Курганської, Курської, Ленінградської, Челябінської областей та Чукотського автономного округу розглядають можливість залучення студентів професійних техучилищ на місця співробітників підприємств, які були призвані в рамках часткової мобілізації", - пишуть у СтратКомі.
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