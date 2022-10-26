РФ вербує на війну в Україну зеків з Брянська та Брянської області

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"В РФ триває робота щодо поповнення бойових втрат. Відзначено вербування представниками приватних військових кампаній увʼязнених в закладах відбування покарання міста Брянськ та Брянській області.", - пишуть у Генштабі.

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