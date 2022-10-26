Росія обладнує оборонні рубежі на лівому березі Дніпра, - Генштаб

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим не припиняє вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Противник продовжує обладнання оборонних рубежів на лівому березі річки Дніпро", - пишуть у Генштабі.

Підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Іванград, Андріївка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське, Мар’їнка та Кам’янка Донецької області.

З початку доби, 26 жовтня, російський агресор продовжує обстрілювати Україну, загарбники завдали ракетного удару та здійснили 11 обстрілів з РСЗВ.

Російські військові заборонили жителям окупованого селища Першотравневе, Херсонщина, покидати населений пункт.

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