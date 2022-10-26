Росія обладнує оборонні рубежі на лівому березі Дніпра, - Генштаб
Російські загарбники обладнують оборонні позиції на окупованій частині лівого берега Дніпра
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим не припиняє вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Противник продовжує обладнання оборонних рубежів на лівому березі річки Дніпро", - пишуть у Генштабі.
Підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Іванград, Андріївка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське, Мар’їнка та Кам’янка Донецької області.
- З початку доби, 26 жовтня, російський агресор продовжує обстрілювати Україну, загарбники завдали ракетного удару та здійснили 11 обстрілів з РСЗВ.
- Російські військові заборонили жителям окупованого селища Першотравневе, Херсонщина, покидати населений пункт.
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