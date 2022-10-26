Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Українська авіація за останню добу завдала удару по району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки росіян. Локації не розголошують.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади з боєприпасами та 5 інших важливих військових об’єктів ворога.

"За уточненою інформацією, підтверджено результати вогневого ураження противника протягом останніх днів. Так, в районах населених пунктів Коржове та Миколаївка Луганської області втрати окупантів склали до 60 осіб загиблими, не менше 10 осіб з них - офіцери", - пишуть у Генштабі.

З початку доби, 26 жовтня, російський агресор продовжує обстрілювати Україну, загарбники завдали ракетного удару та здійснили 11 обстрілів з РСЗВ.

Російські військові заборонили жителям окупованого селища Першотравневе, Херсонщина, покидати населений пункт.

Загарбники обладнують оборонні позиції на окупованій частині лівого берега Дніпра.

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