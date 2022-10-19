Росіяни готуються обстрілювати Херсон

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Враховуючи заяви росіян, що ЗСУ будуть обстрілювати Херсон, є враження, що вони готуються бити по місту. На жаль", - сказав Кім.

Також він додав, що наші військові добре справляються і робота ведеться по всіх напрямках.

"Окупанти вмикають масове ІПСО. Нісенітниці все це, не ведіться. Довіряємо тільки перевіреним джерелам. Спостерігаємо, як наші військові дають під зад російським окупантам", - повідомив Кім.

Також про можливі провокації росіян висловився перший заступник голови облради Херсонщини – керівник виконавчого апарату Юрій Соболевський.

"Враховуючи ситуацію, що склалася, хочу звернутись до голів ОСББ, медичного персоналу та жителів міста Херсон. Один із меседжів пропаганди окупантів — ЗСУ обстрілюватимуть місто. Наголошую на тому, що українська армія не вчиняла і не вчинятиме таких дій. Наші воїни в першу чергу звільняють людей, а не території. Для них важливе людське життя і збереження критичної інфраструктури міста, щоб це життя можна було підтримувати у нормальному стані й надалі", - написав Соболевський.

Також він відзначив, що ворог, який захопив місто, підступний.

"Його дії ми бачимо по тих деокупованих громадах, які були доведені до гуманітарної кризи і залишені практично без нічого. Тож прошу наших жителів бути готовими до будь-яких провокацій агресора. Голови ОСББ і працівники лікарень мають перевірити наявні укриття на предмет можливого прийняття там людей. Лікарні в Херсоні — це гуманітарні штаби. Треба бути готовими до роботи у посиленому режимі", - відзначив Соболевський.

Крім цього, перший заступник голови облради Херсонщини нагадав про тривожну валізу із документами, запасами води та їжі на кілька діб.

"Україна робить все можливе аби вас убезпечити і та валізка вам не знадобилась. Однак маємо бути готовими. Херсон неодмінно стане вільним. Вільне життя повернеться на його вулиці. Гуртуємось, допомагаймо один одному і віримо в Перемогу!", - написав Соболевський.

Нагадаємо, аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що військове командування армії РФ може готуватись до відведення своїх військ з правобережжя Херсонщини

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