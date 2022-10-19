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Росіяни готуються обстрілювати Херсон

19 жовтня, 2022 середа
11:37
війна з Росією

Заяви росіян про те, що ЗСУ нібито будуть обстрілювати Херсон, можуть означати те, що вони самі готуються бити по місту

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Враховуючи заяви росіян, що ЗСУ будуть обстрілювати Херсон, є враження, що вони готуються бити по місту. На жаль", - сказав Кім.

Також він додав, що наші військові добре справляються і робота ведеться по всіх напрямках.

"Окупанти вмикають масове ІПСО. Нісенітниці все це, не ведіться. Довіряємо тільки перевіреним джерелам. Спостерігаємо, як наші військові дають під зад російським окупантам", - повідомив Кім.

Також про можливі провокації росіян висловився перший заступник голови облради Херсонщини – керівник виконавчого апарату Юрій Соболевський.

"Враховуючи ситуацію, що склалася, хочу звернутись до голів ОСББ, медичного персоналу та жителів міста Херсон. Один із меседжів пропаганди окупантів — ЗСУ обстрілюватимуть місто. Наголошую на тому, що українська армія не вчиняла і не вчинятиме таких дій. Наші воїни в першу чергу звільняють людей, а не території. Для них важливе людське життя і збереження критичної інфраструктури міста, щоб це життя можна було підтримувати у нормальному стані й надалі", - написав Соболевський.

Також він відзначив, що ворог, який захопив місто, підступний.

"Його дії ми бачимо по тих деокупованих громадах, які  були доведені до гуманітарної  кризи і залишені практично без нічого. Тож прошу наших жителів бути готовими до будь-яких провокацій агресора. Голови ОСББ і працівники лікарень мають перевірити наявні укриття на предмет можливого прийняття там людей. Лікарні в Херсоні — це гуманітарні штаби. Треба бути готовими до роботи у посиленому режимі", - відзначив Соболевський.

Крім цього, перший заступник голови облради Херсонщини нагадав про тривожну валізу із документами, запасами води та їжі на кілька діб.

"Україна робить все можливе аби вас убезпечити і та валізка вам не знадобилась. Однак маємо бути готовими. Херсон неодмінно стане вільним. Вільне життя повернеться на його вулиці. Гуртуємось, допомагаймо один одному і віримо в Перемогу!", - написав Соболевський.

  • Нагадаємо, аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що військове командування армії РФ може готуватись до відведення своїх військ з правобережжя Херсонщини

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