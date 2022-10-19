Росіяни готуються відвести війська з Херсона, - Згурець

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Суровікін хоче завершити операцію навколо Донецька. Зокрема, захопити місто Бахмут, що повʼязано з тим, щоб показати хоч якісь успіхи на полі бою. Проте реалізувати це буде надзвичайно складно для російської армії", - пояснив Згурець.

Експерт зауважив, що заява Суровікіна може бути натяком на відведення російських військ з Херсона

"Вчора Суровікін заявив, що українці будуть затоплювати правобережжя Херсонщини й потрібно готуватись до незвичайних способів ведення бойових дій. Такі заяви можуть бути першим натяком на те, що російські війська будуть відведені з Херсона. Проте це також вступає в розбіжність з бажанням Путіна втримати Херсон. Тому, можливо, ми зараз спостерігаємо зміну в підходах ведення війни у військового керівництва російської армії", - додав Згурець.

16 жовтня Генштаб повідомив, що росіяни вивозять з Херсону свої "адміністрації", працівників та майно банків і пенсійного фонду.

18 жовтня очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова заявила, що в тимчасово окупованому Херсоні перебуває 20-25 тис. озброєних російських військових

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