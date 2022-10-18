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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією У Херсоні перебуває 20-25 тис. російських військових, - голова ВЦА Лугова

У Херсоні перебуває 20-25 тис. російських військових, - голова ВЦА Лугова

18 жовтня, 2022 вiвторок
14:21
війна з Росією окупанти оркі русня

В окупованому Херсоні перебуває 20-25 тис. озброєних російських військових

Про це заявила очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова, повідомляє Радіо Свобода

"На цей час ситуація в Херсоні дуже складна, дуже напружена. В нашому місті перебуває, за різними даними, від 20 до 25 тис. озброєних солдатів РФ, які налякані, психологічно зруйновані, скажімо так. Є проблематика стосовно забезпечення продуктами, є проблематика стосовно забезпечення пальним у них і, звісно, з постачанням саме зброї, з цим теж є великі проблеми", – сказала Лугова.

Вона додала, що у місті спостерігається активна евакуація військових та колаборантів. 

"На сьогоднішній момент колаборанти, скажу вам відверто, сплять у бронежилетах і дуже пожвавлено вивозять все, що нажито, як то кажуть, непосильним трудом – меблі зі своїх домівок, абсолютно все вантажать на вантажівки і переправляють з правого берега на лівий, у бік Криму, їдуть туди", – розповіла Лугова.

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російська армія
Херсон
Херсонщина
окуповані території
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