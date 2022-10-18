У Херсоні перебуває 20-25 тис. російських військових, - голова ВЦА Лугова
В окупованому Херсоні перебуває 20-25 тис. озброєних російських військових
Про це заявила очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова, повідомляє Радіо Свобода.
"На цей час ситуація в Херсоні дуже складна, дуже напружена. В нашому місті перебуває, за різними даними, від 20 до 25 тис. озброєних солдатів РФ, які налякані, психологічно зруйновані, скажімо так. Є проблематика стосовно забезпечення продуктами, є проблематика стосовно забезпечення пальним у них і, звісно, з постачанням саме зброї, з цим теж є великі проблеми", – сказала Лугова.
Вона додала, що у місті спостерігається активна евакуація військових та колаборантів.
"На сьогоднішній момент колаборанти, скажу вам відверто, сплять у бронежилетах і дуже пожвавлено вивозять все, що нажито, як то кажуть, непосильним трудом – меблі зі своїх домівок, абсолютно все вантажать на вантажівки і переправляють з правого берега на лівий, у бік Криму, їдуть туди", – розповіла Лугова.
- 16 жовтня Генштаб повідомив, що росіяни вивозять з Херсону свої "адміністрації", працівників та майно банків і пенсійного фонду.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.03
Купівля 40.03Продаж 40.8
-
EUR
Купівля 38.46Продаж 39.51
- Актуальне
- Важливе