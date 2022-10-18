Про це заявила очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова, повідомляє Радіо Свобода.

"На цей час ситуація в Херсоні дуже складна, дуже напружена. В нашому місті перебуває, за різними даними, від 20 до 25 тис. озброєних солдатів РФ, які налякані, психологічно зруйновані, скажімо так. Є проблематика стосовно забезпечення продуктами, є проблематика стосовно забезпечення пальним у них і, звісно, з постачанням саме зброї, з цим теж є великі проблеми", – сказала Лугова.

Вона додала, що у місті спостерігається активна евакуація військових та колаборантів.

"На сьогоднішній момент колаборанти, скажу вам відверто, сплять у бронежилетах і дуже пожвавлено вивозять все, що нажито, як то кажуть, непосильним трудом – меблі зі своїх домівок, абсолютно все вантажать на вантажівки і переправляють з правого берега на лівий, у бік Криму, їдуть туди", – розповіла Лугова.

16 жовтня Генштаб повідомив, що росіяни вивозять з Херсону свої "адміністрації", працівників та майно банків і пенсійного фонду.

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