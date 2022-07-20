Росіяни хочуть крові, а не переговорів. Кулеба відповів Лаврову
Міністр закордонних справ України закликав світ посилити санкції проти РФ і прискорити постачання Києву зброї
Про це Дмитро Кулеба написав у Twitter, реагуючи на заяву очільника МЗС РФ Сергія Лаврова про зміну "географічних завдань" війни в Україні.
"Зізнання міністра закордонних справ РФ у мріях захопити більше української землі доводять: Росія відкидає дипломатію і зосереджена на війні та терорі. Росіяни хочуть крові, а не переговорів. Закликаю всіх партнерів посилити санкції проти РФ та прискорити постачання зброї Україні", – написав Кулеба.
- 20 липня Лавров заявив, що РФ змінила "географічні" завдання у війні з Україною: Відтепер не лише Донбас.
- 20 липня Сергій Лавров також пригрозив країнам Європи зіткненням з Росією через постачання зброї до України.
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