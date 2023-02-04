Про це мовиться на сайті Центру національного спротиву (ЦНС).

Фахівці стверджують, що росіяни вдаються до практик військового командування Другої світової війни: розстріл тих, хто зволікає або відмовляється від виконання наказів.

Зокрема росіяни отримали наказ вийти на адмінкордони Донецької області до річниці повномасштабного вторгнення: "саме тому усі сили росіяни кинули на здійснення оточення Бахмута який вони намагаються захопити вже більш як 9 місяців".

"Відповідно до перехоплення радіообміну бойовиків з ПВК Вагнер, військовий з позивним "Акробат" отримав наказ розстріляти Устинова та повести його групу у бій. Через поганий зв’язок бойовик "Акробат" спершу почув що має розстріляти усю групу Устинова. З його реакції помітно, що це для них звична практика", - зазначили в ЦНС.