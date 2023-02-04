Росіяни ліквідовують командирів, які зволікають із виконанням наказів, - Центр нацспротиву
Центр нацспротиву опублікував перехоплення розмов окупантів на фронті: з них випливає, що росіяни ліквідовують командирів, які зволікають із виконанням наказів
Про це мовиться на сайті Центру національного спротиву (ЦНС).
Фахівці стверджують, що росіяни вдаються до практик військового командування Другої світової війни: розстріл тих, хто зволікає або відмовляється від виконання наказів.
Зокрема росіяни отримали наказ вийти на адмінкордони Донецької області до річниці повномасштабного вторгнення: "саме тому усі сили росіяни кинули на здійснення оточення Бахмута який вони намагаються захопити вже більш як 9 місяців".
"Відповідно до перехоплення радіообміну бойовиків з ПВК Вагнер, військовий з позивним "Акробат" отримав наказ розстріляти Устинова та повести його групу у бій. Через поганий зв’язок бойовик "Акробат" спершу почув що має розстріляти усю групу Устинова. З його реакції помітно, що це для них звична практика", - зазначили в ЦНС.
- Нагадаємо, раніше Центр нацспротиву повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях продовжують зникати місцеві, яких російські терористи підозрюють в "нелояльності" до окупаційної адміністрації.
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