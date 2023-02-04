Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Росіяни ліквідовують командирів, які зволікають із виконанням наказів, - Центр нацспротиву

Росіяни ліквідовують командирів, які зволікають із виконанням наказів, - Центр нацспротиву

4 лютого, 2023 субота
14:02
війна з Росією російська армія, мобілізація

Центр нацспротиву опублікував перехоплення розмов окупантів на фронті: з них випливає, що росіяни ліквідовують командирів, які зволікають із виконанням наказів

Про це мовиться на сайті Центру національного спротиву (ЦНС).

Фахівці стверджують, що росіяни вдаються до практик військового командування Другої світової війни: розстріл тих, хто зволікає або відмовляється від виконання наказів.

Зокрема росіяни отримали наказ вийти на адмінкордони Донецької області до річниці повномасштабного вторгнення: "саме тому усі сили росіяни кинули на здійснення оточення Бахмута який вони намагаються захопити вже більш як 9 місяців".

"Відповідно до перехоплення радіообміну бойовиків з ПВК Вагнер, військовий з позивним "Акробат" отримав наказ розстріляти Устинова та повести його групу у бій. Через поганий зв’язок бойовик "Акробат" спершу почув що має розстріляти усю групу Устинова. З його реакції помітно, що це для них звична практика", - зазначили в ЦНС.

  • Нагадаємо, раніше Центр нацспротиву повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях продовжують зникати місцеві, яких російські терористи підозрюють в "нелояльності" до окупаційної адміністрації.
Україна
Росія
окупанти
Військові новини
Читайте також:
4 лютого, 2023 субота
У МЗС Китаю прокоментували появу "шпигунської кулі" над США
Энтони Блинкен
4 лютого, 2023 субота
Блінкен терміново зв'язався з Ван І після скандалу з китайськими шпигунськими кулями
Андрій Коболєв
3 лютого, 2023 п'ятниця
Мільйонні заробітки Коболєва: як він став найбільш високооплачуваним керівником енергетичних компаній Європи
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.62
    Купівля 39.62
    Продаж 40.33
  • EUR
    Купівля 42.62
    Продаж 43.62
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
4 лютого
14:28
Танк Challanger 2, навчання ЗСУ
Танкісти ЗСУ швидко опанували керування могутнім Challenger 2, - міноборони Британії
14:23
російські військові окупанти
На Запоріжжі загарбники видають фінансову допомогу лише власникам паспортів РФ
14:06
OPINION
Володимир Єрмоленко
Імперія і тоталітаризм вбиває державність
14:05
нафта роснефть
Євросоюз затвердив граничний рівень цін на нафтопродукти з РФ
13:50
Ексклюзив
Ігор Яковенко
Дзеркальна ситуація зі сталінським СРСР прирікає путінську Росію до поразки, - ексдепутат держдуми Яковенко
13:46
танк Leopard 2
Прем’єр Португалії підтвердив наміри надіслати Україні танки Leopard 2
13:40
Українська електроенергія пішла в Європу
Укренерго: дефіцит потужності в енергосистемі зменшився, зросло виробництво електрики
13:10
Посадовців Адміністрації морських портів України викрили на розкраданні понад 90 млн грн
12:52
Німеччина Україна
Німеччина зібрала докази воєнних злочинів в Україні "у тризначному діапазоні" - генпрокурор Франк
12:51
Ентоні Джошуа
Джошуа нарешті обрав суперника та дату повернення на ринг після поразки від Усика
12:30
Євген Пригожин
Британія готує рішення про визнання ПВК Вагнера терористичною організацією, - The Telegraph
12:10
долар євро валюта обмін
Курс валют на 4 лютого: скільки коштують долар та євро в обмінниках
12:07
OPINION
Mason Lemberg
Держава навіть під час війни стала великим шоу
11:50
Джо Байден
У канцелярії Дуди підтвердили, що Байден найближчим часом відвідає Польщу
11:49
Ексклюзив
карта бойових дій 3101
За минулу ніч відбито 5 штурмових дій ворога у районі Мар'їнки на Донеччині, - Дмитрашківський
11:40
Україна повернула з полону 116 захисників, зокрема оборонців Маріуполя, партизанів Херсона та снайперів
11:31
Дмитро Медведєв
"Запалає вся Україна": Медведєв пообіцяв жорстку відплату за удари вглиб РФ та по Криму
11:28
на фото: уламки
"Чорну скриньку" з гелікоптера, який впав у Броварах, розшифрують найближчими тижнями, - голова комітету ВР з питань правоохоронної діяльності
11:16
Міністр оборони Олексій Резніков
Резніков анонсував швидке постачання танків Leopard, Challenger та Abrams: "їх буде дуже багато"
10:58
Кримський міст
Посол РФ у США налякав наслідками ударів новими ракетами по "землях, які увійшли до складу Росії"
10:33
Оновлено
світло
Одеса знеструмлена: вдруге за добу сталася аварія на підстанції Укренерго
10:28
Ракетоносій "калібрів"
У Чорному морі на бойовому чергуванні є 9 кораблів, серед них немає ракетоносіїв "калібрів"
10:18
діти, війна
В Україні збільшилася кількість загиблих від бойових дій дітей
10:06
OPINION
Карл Волох
Доля країни впирається в (не)готовність президента звільнити Єрмака
10:02
Дмитро Котовський
Українець Котовський вперше у кар'єрі здобув золото Кубка світу з фристайлу
10:00
В Одесі затримали агента ФСБ, його підозрюють у держзраді
09:28
Сергій Шойгу
Британська розвідка пояснила, навіщо РФ включила окуповані території до свого військового округу
09:22
Паспорт рф
ОВА: на підприємствах Луганщини не виплачують зарплату, якщо є робітники без паспорта РФ
09:00
військкомат
ВР наступного тижня продовжить строк дії мобілізації та воєнного стану, - нардеп Железняк
08:44
Упродовж доби РФ вбила двох жителів Донеччини, 14 людей отримали поранення
08:44
Ентоні Блінкен
Блінкен терміново зв'язався з Ван І після скандалу з китайськими шпигунськими кулями
08:36
ЗСУ
Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 130 тис. військових РФ
08:10
Уночі РФ обстріляла Марганецьку громаду на Дніпропетровщині
08:03
OPINION
Віктор Андрусів
Захід вирішив завершити війну в цьому році на полі бою
07:53
ЧВК «Вагнер»
Поліція Норвегії продовжить допитувати екскомандира ПВК Вагнера, який утік із Росії, - Reuters
07:32
Поблизу Бучі на колишніх позиціях армії РФ знайшли тіло закатованого окупантами чоловіка
Після деокупації на Київщині виявили тіла 1369 мирних мешканців, убитих росіянами
07:12
окупанти
Генштаб: Окупанти готують до виїзду сім'ї колаборантів на Луганщині, також за добу РФ завдала 20 авіаційних і 3 ракетних удари по Україні
06:46
У МЗС Китаю прокоментували появу "шпигунської кулі" над США
06:30
лісові пожежі Чилі
У Чилі сталися масштабні лісові пожежі, відомо про щонайменше 5 загиблих
06:00
LED-лампа
Лампи розжарювання, зібрані в українців, підуть на перероблення
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV