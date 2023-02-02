На окупованих територіях продовжують зникати люди, які нелояльні до росіян, - Центр нацспротиву
На тимчасово окупованих територіях продовжують зникати місцеві, яких російські терористи підозрюють в "нелояльності" до окупаційної адміністрації
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Людей викрадають під різними приводами, а потім утримують в катівнях. Родичам не повідомляють не причини затримання, ні місцеперебування. Лише обіцяють, що відпустять через кілька днів, та в більшості випадків потім не відпускають. Точну кількість затриманих людей невідома, адже на жаль близькі не завжди повідомляють про їх викрадення, адже бояться нашкодити затриманому", - пише Центр нацспротиву.
У ЦНС наголосили, що про зниклих можна повідомити анонімно. Це необхідно аби фіксувати злочини окупантів та для подальшого їх розслідування, а також може пришвидшити звільнення.
"Ви можете звернутися до Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії РФ 0676508332, 0980873601 (обидва телефони працюють у Viber, WhatsApp), [email protected]", - пише Центр національного спротиву.
- 29 січня у Генштабі розповіли, що з лікарень Каховки та Нової Каховки окупанти вивезли все медичне обладнання до Новотроїцького Херсонської області, а самі заклади ворог закриває.
- 2 лютого на тимчасово окупованій території Херсонської області російські терористи створили цивільну адміністрацію.
- На тимчасово окупованих територіях російський ворог вивозить українських старшокласників до РФ, аби ті складали шкільні іспити на території Росії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.72
Купівля 39.72Продаж 40.43
-
EUR
Купівля 42.75Продаж 43.73
- Актуальне
- Важливе