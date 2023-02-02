На окупованих територіях продовжують зникати люди, які нелояльні до росіян, - Центр нацспротиву

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Людей викрадають під різними приводами, а потім утримують в катівнях. Родичам не повідомляють не причини затримання, ні місцеперебування. Лише обіцяють, що відпустять через кілька днів, та в більшості випадків потім не відпускають. Точну кількість затриманих людей невідома, адже на жаль близькі не завжди повідомляють про їх викрадення, адже бояться нашкодити затриманому", - пише Центр нацспротиву.

У ЦНС наголосили, що про зниклих можна повідомити анонімно. Це необхідно аби фіксувати злочини окупантів та для подальшого їх розслідування, а також може пришвидшити звільнення.

"Ви можете звернутися до Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії РФ 0676508332, 0980873601 (обидва телефони працюють у Viber, WhatsApp), [email protected]", - пише Центр національного спротиву.