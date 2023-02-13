Росіяни масово обстрілювали Донеччину протягом доби: пошкоджено лікарню, будинки та дитсадок, є загиблий й поранений
Протягом доби, 12 лютого, росіяни масово обстрілювали Донеччину, внаслідок чого одна людина в області дістала поранення, а житель Часового Яру загинув
Про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його даними, вночі росіяни вдарили по відносно віддаленим від фронту Дружківці та Покровську: у Дружківці ракетою пошкоджено лікарню, у Покровську обстрілом ушкоджено 7 будинків та дитсадок – ніхто не постраждав.
На Донецькому напрямку, в населеному пункті Єлизаветівка, було поранено людину.
В Красногорівці зруйновано 1 будинок і пошкоджено 4, ще 4 будинки пошкоджено у Зоряному. У місті Гірник Курахівської громади також пошкоджено будинок, у самій Курахівці руйнувань зазнала територія підприємства.
Зазначається, що поодинокі прильоти зафіксовано в Авдіївці, обійшлося без жертв.
На Горлівському напрямку пошкоджено 3 приватні будинки у Васюківці, 2 будинки у Торецьку і по 1 будинку в Костянтинівці, Бахмуті та Іванівському.
На Лисичанському напрямку зруйновано будинок у Сіверську, під обстріли потрапила Серебрянка.
- З понеділка, 13 лютого, цивільні особи та преса зможуть в'їжджати до Бахмуту лише за спецперепустками.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.49
Купівля 39.49Продаж 40.18
-
EUR
Купівля 41.85Продаж 42.76
- Актуальне
- Важливе