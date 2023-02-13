Про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, вночі росіяни вдарили по відносно віддаленим від фронту Дружківці та Покровську: у Дружківці ракетою пошкоджено лікарню, у Покровську обстрілом ушкоджено 7 будинків та дитсадок – ніхто не постраждав.

На Донецькому напрямку, в населеному пункті Єлизаветівка, було поранено людину.

В Красногорівці зруйновано 1 будинок і пошкоджено 4, ще 4 будинки пошкоджено у Зоряному. У місті Гірник Курахівської громади також пошкоджено будинок, у самій Курахівці руйнувань зазнала територія підприємства.

Зазначається, що поодинокі прильоти зафіксовано в Авдіївці, обійшлося без жертв.

На Горлівському напрямку пошкоджено 3 приватні будинки у Васюківці, 2 будинки у Торецьку і по 1 будинку в Костянтинівці, Бахмуті та Іванівському.

На Лисичанському напрямку зруйновано будинок у Сіверську, під обстріли потрапила Серебрянка.