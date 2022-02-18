Росіяни можуть обстріляти евакуаційну колону жителів ОРДЛО та звинуватити в цьому Україну, - ОП

Про це він сказав у коментарі РБК-Україна.



"Що це за так звана евакуація? Цілком ймовірно, що окупанти самі ж обстріляють одну з таких "евакуаційних" колон, щоб звинуватити Україну. Це очевидний мотив. Ми закликаємо російську сторону залишити Донбас у спокої, виконувати свої переговорні зобов'язання і якщо кого і "евакуювати" з ОРДЛО, так це свою військову техніку, своїх диверсантів і своїх окупаційні структури", - заявив Подоляк.



Він додав, що Росія намагається хоч якось виправдати свої провокативні дії, які спрямовані на загострення. Але Україна в цьому випадку точно не буде вести наступальних операцій.



"Це дуже тривожна ситуація, яка не зводиться просто до пропаганди. Україна не хоче війни і точно не збирається здійснювати будь-які наступальні операції на Донбасі", - зазначив Подоляк.



Раніше повідомлялося, що очільники "ДНР" Денис Пушилін та "ЛНР" Леонід Пасічник повідомили про евакуацію населення до Росії. Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку. Пушилін заявив, що за домовленістю з керівництвом Російської Федерації у Ростовській області готові місця прийому та розміщення людей.

Пізніше окупаційна влада Криму заявила, що за необхідності готова прийняти на півострові евакуйованих жителів ОРДЛО.

Водночас у Кремлі заявили, що нічого не знають про евакуацію.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний звернувся до українців, зокрема тих, що проживають на тимчасово окупованих територіях України, із закликом не вірити брехні окупаційної влади. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb