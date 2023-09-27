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Росіяни можуть створити умови для ядерного інциденту після деокупації ЗАЕС, - Галущенко

27 вересня, 2023 середа
17:50
Війна з Росією ЗАЕС

Російські терористи можуть створити умови, які призведуть до ядерного інциденту вже після деокупації ЗАЕС. Щоб не допустити цього, важливо організувати міжнародну місію

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час зустрічі з главою делегації Європейського Союзу, заступником генерального директора з питань енергетики Єврокомісії Массімо Гарріба.

"Міністр висловив занепокоєння, що росіяни можуть створити умови, які призведуть до ядерного інциденту вже після деокупації ЗАЕС. Аби не допустити цього, важливо організувати міжнародну місію, яка перевірить ситуацію на об’єкті і переконається у безпечності повернення АЕС в експлуатацію", - йдеться у повідомленні.

За його словами, ситуація довкола окупованої Запорізької АЕС є досить напруженою і становить потенційну загрозу для ядерної безпеки не тільки України, але і всього європейського континенту. 

Галущенко також наголосив на тому, що на сьогодні практично не існує міжнародного досвіду і протоколів відновлення роботи АЕС після збройних конфліктів, тому ситуація на ЗАЕС є унікальною і потребує особливої уваги.

Що відомо про ситуацію на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.

22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною, а в липні Агентство зафіксувало на околиці майданчика Запорізької атомної електростанції протипіхотні міни.

ЗАЕС досі під'єднана до енергосистеми України, хоча окупанти кілька разів намагалися перепідключити її до енергосистеми РФ.

Україна
російська армія
Енергія
Запорізька АЕС
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